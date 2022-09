Da Fatima a Trani, due giorni di riflessione

Sarà una due giorni di alto livello spirituale e formativo quella in programma i prossimi 24 e 25 settembre nel Santuario della Madonna di Fatima di Trani. In particolare sabato, come si può vedere nella locandina, vi saranno due incontri di grande spessore spirituale e formativo con ospiti, direttamente da Fatima, rispettivamente alle 18, don Carlos Cabecinhas, rettore del Santuario della città in cui apparve la Vergine e alle 18.45 la postulatrice della causa di beatificazione dei due Pastorelli di Fatima, recentemente canonizzati, suor Angela Coelho. Il primo terrà una conferenza incentrata sul tema de " La spiritualità di Fatima", mentre la postulatrice terrà un incontro inerente "La personalità dei Pastorelli".Continua dunque il percorso di formazione e meditazione che i padri Rogazionisti di Trani stanno offrendo ai fedeli, stavolta con due ospiti d'eccezione che si raccomanda di non perdere per l'alto valore della testimonianza recata.