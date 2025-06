Da Trani a Faenza: Alicino, Di Nardo e Palmieri protagonisti nella 50ª leggendaria "100 Km del Passatore"

eddell'Atletica Tommaso Assi hanno onorato la storica gara, affrontando la celebre distanza da Firenze a Faenza. Quest'anno laha tagliato un traguardo storico, celebrando la sua cinquantesima edizione. Un evento che, nel corso dei decenni, è diventato non solo una gara di ultramaratona, ma una vera e propria leggenda, un simbolo di resistenza, determinazione e passione. La sua suggestione risiede nel percorso notturno che collega Firenze a Faenza, attraversando paesaggi iconici e mettendo alla prova i limiti fisici e mentali degli atleti, spingendoli a una profonda introspezione chilometro dopo chilometro.Dai nastri di partenza di questa edizione speciale, con 3.500 iscritti, ne sono arrivati al traguardo 3.006, che hanno preso il via lo scorso 23 maggio, è giunta con orgoglio la notizia che tre maratoneti tranesi hanno non solo partecipato, ma hanno portato a termine la gara. Stiamo parlando di:cat.SM55(tempo 11:53:07.72, classificandosi 71° di categoria e 569° assoluto),cat.SM60(tempo di 12:56:01.54 ottenendo il 46° posto di categoria e il 901° assoluto) ecat.SM70 (tempo 19:27:19.12 posizionandosi 49° di categoria e 2.330° assoluto)50ª edizione perchè ha segnato un importante traguardo personale: è stata per lui la quinta partecipazione a questa epica 100 km. Un numero che non solo denota una straordinaria costanza e passione per l'ultramaratona, ma che lo inserisce di diritto tra i veterani di una delle gare più affascinanti e impegnative del panorama podistico italiano.conquesta partecipazione ha aggiunto un altro capitolo al suo già notevole percorso atletico, vale la pena ricordare che nel 2017, alla Maratona di Magraid – la "steppa italiana" che si svolge in provincia di Pordenone – si era distinto per essere stato il 18° assoluto, conquistando il primato come primo atleta del Sud Italia: la 100 Km del Passatore rappresenta un'ulteriore sfida superata con successo, a testimonianza della sua tenacia. Peringegnere e corridore,n classe '53 da ammirare, la sua partecipazione, ma non è la prima, all'impegnativa gara è una ulteriore conferma della passione che ha per la maratona. solo applausi.La presenza e il successo dinellahanno ulteriormente valorizzato la tradizione podistica di Trani, dimostrando ancora una volta lo spirito sportivo e la capacità di affrontare sfide estreme che caratterizzano gli atleti locali.