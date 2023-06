Da Trani a Malta, le anteprime dei Dialoghi di Trani con Dacia Maraini e le filosofe Ilaria Gaspari e Maria Guidone

Al centro della XXII edizione de I Dialoghi di Trani c'è "La Cura", una parola evocativa e ricca di tante sfumature, che traduce in azione il principio di responsabilità per il pianeta e le generazioni future.

Il viaggio intorno a questo grande tema inizia con due anteprime d'autore. Si parte da Trani martedì 13 giugno con l'atteso ritorno ai Dialoghi della scrittrice Dacia Maraini che ha il profumo di memoria e poesia, dialogando con la giornalista di Repubblica-Bari Antonella Gaeta, su "Tante storie e una vita da raccontare". L'appuntamento è alle ore 19.00 sulla Terrazza di Palazzo San Giorgio. Ad accogliere le dialoganti sarà Lucia De Mari, assessora alla Pubblica istruzione e alle Culture del Comune di Trani.

Giovedì 15 giugno i Dialoghi di Trani volano a Malta, dove l'Istituto Italiano di Cultura de La Valletta ospiterà l'anteprima internazionale del festival, organizzato dall'Associazione culturale "La Maria del Porto in collaborazione con Comune di Trani e Regione Puglia.

A partire dalle 18.30 presso The Embassy Valletta Hotel (173 Strait St.) a confrontarsi sul tema de "La cura delle emozioni" saranno la filosofa e scrittrice Ilaria Gaspari e la filosofa e regista Maria Guidone.

"Le emozioni che ci attraversano sono il segno che siamo vivi: vivi e vulnerabili al mondo, aperti alle oscillazioni della paura e del desiderio, della meraviglia e della gelosia". Maria Guidone e Ilaria Gaspari dialogheranno su come la letteratura, il cinema, l'arte in generale, e naturalmente la filosofia, si prendono cura della nostra vita emotiva, così potente e così fragile, proteggendola, sfidandola, esplorandola in tutte le sue declinazioni.

In apertura ci sarà la proiezione del cortometraggio "Albertine where are you?", candidato ai David di Donatello, con cui Maria Guidone ha vinto il premio come Miglior Regia alla Settimana della Critica della 79esima Mostra del cinema di Venezia.

L'incontro sarà preceduto dai saluti di Serena Alessi, direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura di Malta, Rosanna Gaeta, direttrice artistica dei Dialoghi di Trani e Amedeo Bottaro, Sindaco di Trani.

Dopo il successo dello scorso anno con l'anteprima internazionale dei Dialoghi in Francia organizzata a Parigi presso l'Istituto Italiano di Cultura, l'invito da Malta è arrivato molto presto e l'entusiasmo dell'IIC de La Valletta è altissimo, come dimostrano le parole di soddisfazione della direttrice dell'Istituto, Serena Alessi:«L'istituto Italiano di Cultura La Valletta è lieto di questo sodalizio culturale con il prestigioso Festival de I Dialoghi di Trani. Istituto e Festival collaboreranno insieme per realizzare un evento unico nel suo genere, in cui due nomi protagonisti del panorama culturale italiano cioè la scrittrice Ilaria Gaspari e la regista Maria Guidone dialogheranno sul tema della cura e delle emozioni. Larcipelago maltese ha una fortissima storia di relazioni culturali bilaterali con lItalia: la lingua dei due Paesi, la storia, le tradizioni e anche i riferimenti popolari più o meno recenti sono stati per secoli affini se non addirittura gli stessi. Oggi questo scambio vivo continua, e a Malta lIstituto Italiano di Cultura offre una fotografia reale dellItalia e delle sue trasformazioni. LIstituto è uno spazio di dialogo, e come tale non può che lavorare con grande soddisfazione e profitto insieme a un progetto culturale che del dialogo e del confronto ha fatto la sua bandiera. Benvenuti a Malta, Dialoghi di Trani!»

«Siamo onorati per questo invito presso l'Istituto Italiano di Cultura a Malta – dichiara Rosanna Gaeta, direttrice artistica dei Dialoghi di Trani – Il festival, vuole cogliere questa occasione per riflettere sul modo di stare al mondo e sul valore della cura per ricostruire il vivere insieme, a partire dalle emozioni. Siamo davvero felici che questo incontro maltese, che segue le anteprime tranesi con Edoardo Albinati e quella con Dacia Maraini, coinvolga due filosofe di punta del panorama culturale italiano, già ospiti ed amiche della nostra rassegna».

Dal 21 al 24 settembre, come da tradizione, i Dialoghi torneranno ad animare i palazzi e le piazze del centro storico di Trani, e fulcro della manifestazione sarà la spettacolare Piazza Quercia, affacciata sul mare e con vista sulla Cattedrale.

Il festival I Dialoghi di Trani, organizzati dall'associazione culturale La Maria del porto in collaborazione con la Città di Trani e la Regione Puglia, ha ottenuto altri prestigiosi riconoscimenti come: l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e il premio Mibact per la migliore manifestazione di promozione del libro e della lettura. Ha al proprio attivo, inoltre, collaborazioni con la Fondazione Bellonci, l'Istituto Treccani, la Scuola Holden, il Salone del Libro di Torino e la Fondazione Feltrinelli. www.idialoghiditrani.com

LIstituto Italiano di Cultura a La Valletta è un organismo del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e svolge le funzioni di ufficio culturale dell'Ambasciata d'Italia a Malta. La missione dell'istituto è quella di diffondere la lingua e la cultura Italiana, attraverso l'organizzazione e la promozione di progetti, scambi culturali ed eventi come mostre, concerti, spettacoli teatrali e conferenze. La sede dell'istituto Italiano di Cultura a La Valletta è il prestigioso Palazzo della Vecchia Cancelleria dellOrdine di Malta, di fronte al Palazzo dei Gran Maestri. La sede fu inaugurata nel 1974 da Aldo Moro. www.iicvalletta.esteri.it