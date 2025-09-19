Carlo Impera agli Europei di calcio in carrozzina. <span>Foto credits</span>
Attualità

Da Trani alla Nazionale, Carlo Impera agli Europei di calcio in carrozzina

Il vice commissario tecnico azzurro, fondatore della Golden Oaks Bisceglie, da oggi a caccia del titolo continentale e del pass per i Mondiali

Trani - venerdì 19 settembre 2025 15.58
Dal 19 al 24 settembre si terrà l'EPFA Nation Cup 2025, il principale appuntamento continentale dedicato al calcio in carrozzina, che vedrà affrontarsi dieci rappresentative da diverse nazioni Europee, tra i presenti ci sarà anche Carlo Impera, vice commissario tecnico dell'Italia dal 2022. Carlo Impera da oltre un decennio è tra i fondatori e direttore tecnico dell'ASD Golden Oaks, associazione che negli ultimi anni ha avuto un ruolo determinante nella diffusione di questa disciplina sportiva a Bisceglie e non solo. La rassegna europea assegnerà il titolo europeo, ma servirà anche per individuare le cinque formazioni che accederanno alla fase mondiale in programma in Argentina nell'ottobre 2026. La presenza di Impera nello staff azzurro rappresenta un ulteriore riconoscimento al percorso intrapreso e un motivo di orgoglio per la comunità sportiva tranese.

Il Calcio in Carrozzina Elettrica (in inglese, Powerchair Football) è una disciplina sportiva di squadra, dinamica e altamente competitiva, pensata appositamente per atleti con disabilità motorie significative (come tetraplegia, distrofia muscolare, paralisi cerebrale o altre patologie che richiedono l'uso di una sedia a rotelle elettrica). È una delle poche discipline di squadra accessibili ad atleti con un alto livello di disabilità. Richiede un'incredibile abilità tecnica, visione di gioco, intelligenza tattica e un grande affiatamento di squadra. È uno sport a tutti gli effetti, che richiede allenamento, sacrificio e passione, e la cui crescita in Italia è dovuta proprio all'impegno di associazioni e tecnici come Carlo Impera.
