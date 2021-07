"Daje Nino": il dott. Costabile ed il Trofeo, che grazie a lui contiene un po' di Trani

"Daje Nino...vogliamo la foto con la Coppa" gli hanno scritto gli amici su facebook. E Nino, anzi il dott. Carmine Costabile, l' ha pubblicata: un perfetto "ritatto di famiglia con Coppa", piena zeppa di orgoglio per il medico 48enne di Trani, che fa parte dello staff dei medici degli Azzurri capeggiato dal dottor Ferretti.Ne avevamo parlato nei giorni scorsi, sottolineando come nel cammino della Nazionale, rivelatosi poi straordinariamente vincente, ci fosse anche un tranese, nato e cresciuto nella nostra città dove ha frequentato il liceo classico "De Sanctis", trasferendosi poi a Roma per studiare medicina all'Università Cattolica del Sacro Cuore, specializzandosi nel 2001 in Medicina dello Sport. Nel 2007 ha conseguito diploma di Specializzazione in Medicina Aeronautica e Spaziale.Iscritto alla Federazione Medico Sportiva Italiana come Socio Ordinario, attualmente opera come libero professionista presso diverse strutture private nell'ambito della Medicina dello Sport.Per lui una carriera ricca di tante soddisfazioni e di successi. Per anni, infatti, è stato anche il medico dell'Under 21 e della nazionale femminile di volley. Nino Costabiile ha accompagnato gli Azzurri durante le diverse fasi di qualificazione, poi il torneo continentale e la vittoria finale.Da Settembre 2005 collabora con la Federazione Italiana Giuoco Calcio in qualità di medico e da Agosto 2016 è stato assegnato alla Nazionale A. Daje Nino, complimenti da tutta la città.