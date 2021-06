Dal 6 luglio la prima edizione del Trani Teatro Clown

Parte il 6 luglio la Prima Edizione del Trani Teatro Clown, il Festival internazionale che, fino all'11 luglio, invade di magia, poesia e allegria la bellissima città pugliese. Tanto divertimento, senza tralasciare, però, l'aspetto sociale, relazionale e umano che da sempre caratterizza le attività de Il Treno del Sorriso, l'Associazione che organizza la manifestazione. L'evento è patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Provincia BAT e dal Comune di Trani.Diversi gli appuntamenti previsti per l'intera settimana: workshop, laboratori, seminari, ma soprattutto tanti spettacoli dal vivo che finalmente tornano a rianimare piazze e strade della città. Il Festival, ricco di eventi imperdibili, apre Trani al mondo, grazie alla presenza di artisti nazionali internazionali che coinvolgeranno con la loro arte il pubblico, rendendolo protagonista in tutte le loro performance.Il Festival, cofinanziato dalla Fondazione Puglia e da Il Treno del Sorriso, ha, infatti, come obiettivo quello di sensibilizzare il pubblico sull'importanza della figura del clown, sia in senso attoriale che sociale. Nell'immaginario collettivo solitamente il clown è un personaggio che si relaziona e intrattiene esclusivamente i bambini. In realtà, il suo ruolo va molto oltre: è infatti una delle maschere di rilievo del teatro. Dario Fo, grande estimatore di questo personaggio affermava: "Il clown è una delle chiavi fondamentali del teatro, poiché non c'è teatro possibile se prima non sono state acquisite tutte le tecniche espressive e gestuali che un clown è in grado di padroneggiare".Sarà proprio partendo da questo presupposto, che ogni iniziativa e ogni arte performativa che verrà realizzata durante la manifestazione, darà modo al pubblico di comprendere l'impegno e l'importanza del ruolo del clown.Per questo grande spazio verrà dato al teatro sociale, volto a facilitare le relazioni e l'incontro in contesti difficili: per l'intera durata del Festival, infatti, sia gli ospedali che le strutture sanitarie ospiteranno attività ricreative e ludiche; attività che continueranno durante l'arco della giornata in altre location. L'anfiteatro della Villa Comunale, il Polo Museale di Trani, Villa Guastamacchia apriranno le loro porte a seminari, incontri e dibattiti, ma soprattutto agli spettacoli live.La direzione artistica, affidata a Urbana APS, ha fortemente voluto la partecipazione di tantissimi ospiti provenienti da tutta Italia e da altri Paesi, ma altrettante sono le realtà associative socio-culturali del territorio coinvolte in questa prima edizione: la FNC – Federazione Nazionale Clown Dottori, l'associazione Urbana APS.Collaborazioni importanti che, non solo danno vita ad un grande Festival, ma che proseguiranno le loro attività nei mesi successivi, per garantire continuità a un così importante progetto con l'obiettivo di far diventare il Festival un evento stabile e storicizzato nella Regione Puglia."Siamo davvero orgogliosi di poter organizzare in questa meravigliosa terra il primo festival dedicato al clown, un'iniziativa pensata per dare un forte segnale di ripartenza del mondo sociale ed artistico del nostro territorio. - affermano gli organizzatori - Ci auguriamo che questo anno zero possa essere l'inizio di un nuovo viaggio che porti nella nostra città entusiasmo e fame di cultura, ma soprattutto che permetta a tutti di tornare a sorridere e abbracciarsi".PROGRAMMA TRANI TEATRO CLOWN6 LUGLIOore 10:00 attività presso ospedali e strutture socio-sanitarieore 17:00 workshop bambini "Colora il tuo clown" condotto da Santo Nicito e Francesca Pieri presso lo Chalet della Villa Comunale.7 LUGLIOore 10:00 attività presso ospedali e strutture socio-sanitarieore 17:00 workshop bambini "Passi di teatro" condotto da Santo Nicito e Francesca Pieri presso Chalet della Villa Comunale8 LUGLIOore 17:00 workshop bambini "Colora il tuo clown" condotto da Santo Nicito e Francesca Pieri presso lo chalet della villa comunale.9 LUGLIOore 9:30 Workshop di clownerie "Assaggi di clown" condotto da Sara Gagliarducci / Villa Guastamacchia.ore 10:00 attività presso ospedali e strutture socio-sanitarieOre 10:00 Workshop di body percussion "Riprendiamo il ritmo" condotto da Maurizio Giordo / anfiteatro Villa Comunaleore 10:30 Workshop di piccolo circo per bambini "Circo immaginario" condotto da Mario Barnaba / anfiteatro della Villa Comunale.16:00 Seminario "Il clown sociale post pandemia. Nuove strategie d'azione" / Polo museale di Trani.ore 19:30 Apertura Trani Teatro Clown Festival Internazionale / anfiteatro della Villa Comunale.Ore 20:00 Spettacolo "In Valigia…" di e con Mario Barnaba / anfiteatro della Villa ComunaleOre 21:00 Spettacolo "Ali" di e con Sara Gagliarducci,musiche originali Luigi Tarquini / anfiteatro Villa ComunaleOre 22:00 "Com'è nato il Giullare" di e con Maurizio Giordo, Compagnia Gurdulù Teatro / anfiteatro della Villa Comunale10 LUGLIOore 9:30 Ore 10:00 Workshop di clownerie "Assaggi di clown" condotto da Sara Gagliarducci / Villa Guastamacchiaore 10:00 Workshop di body percussion "Riprendiamo il ritmo" condotto da Maurizio Giordo / anfiteatro della Villa Comunaleore 10:30 Workshop teatrale "Rumors. Il rumore e il legame per la materia" condotto da Monsieur David / Villa Guastamacchiaore 20:00 Spettacolo "Ali" di e con Sara Gagliarducci, musiche originali Luigi Tarquini / anfiteatro della Villa Comunaleore 21:00 Spettacolo "La dans du pied. Apriti alla gioia" di e con Federica Gumina e Monsieur David / anfiteatro della Villa Comunaleore 22:00 "Com'è nato il Giullare" di e con Maurizio Giordo, Compagnia Gurdulù Teatro / anfiteatro della Villa Comunale.11 LUGLIOore 9:30 Workshop di clownerie "Assaggi di clown" condotto da Sara Gagliarducci / Villa Guastamacchia.ore 10:00 Workshop di body percussion "Riprendiamo il ritmo" condotto da Maurizio Giordo / anfiteatro della Villa Comunale.ore 10:30 Workshop teatrale "Rumors. Il rumore e il legame per la materia" condotto da Monsieur David / Villa Guastamacchiaore 20:00 Spettacolo Ali di e con Sara Gagliarducci, musiche originali Luigi Tarquini / anfiteatro della Villa Comunaleore 21:00 Spettacolo "La dans du pied. Apriti alla gioia" di e con Federica Gumina e Monsieur David / anfiteatro della Villa Comunaleore 22:00 "Com'è nato il Giullare" di e con Maurizio Giordo, Compagnia Gurdulù Teatro / anfiteatro della Villa Comunale.ore 22:30 Consegna del premio e chiusura del festival.