Dal dialetto al dramma storico: Il Teatro Mimesis a Trani riapre con tre spettacoli fino a dicembre
Programmazione dal 29 novembre al 20 dicembre. In scena la brillantezza di Pino Clamore, la profondità di Kressmann Taylor e la commedia d'arte di Walter Leggieri
Trani - domenica 23 novembre 2025 8.34 Comunicato Stampa
Riapre le porte il Teatro Mimesis a Trani che, grazie alla sapiente guida di Marco Pilone, si presenta con una programmazione invernale che promette di soddisfare tutti i gusti, spaziando dalla commedia dialettale alla satira sociale e al dramma storico. Il ciclo di spettacoli inizia il prossimo 29 novembre e si protrarrà fino al 20 dicembre.
- Quando: Le rappresentazioni della commedia dialettale: 29/11 ore 21:00 - 06/12 ore 21:00 - 07 e 08/12 ore 18:00 - 13 e 20/12 ore 21:00 - 21/12 ore 18:00
- Quando: Lo spettacolo sarà in scena giovedì 04 dicembre alle ore 21:00
- Quando: Gli spettacoli si terranno il 12, 15 e 16 dicembre, giorni feriali, con due appuntamenti giornalieri, previsti per le 17:30 e le ore 20:00 e il 14 dicembre, giorno festivo, alle ore 21:00
Per informazioni e prenotazione, è attivo il numero 346 825 9618. Il Teatro Mimesis si trova in Via Pietro Palagano 53, Trani.
- "Avaèste ca sté la Saléute". La rassegna si apre con una commedia brillante in due atti di Pino Clamore, che è stata adattata in dialetto tranese con la regia di Marco Pilone, uno spettacolo che promette di portare il pubblico in un ambiente familiare e riconoscibile
- "Destinatario Sconosciuto". La programmazione del Mimesis continua con un testo di grande impatto, il romanzo epistolare "Destinatario Sconosciuto" (Address Unknown) di Katherine Kressmann Taylor che vedrà come protagonisti in scena gli attori Emanuele Vezzoli e Michele Lattanzio, con la partecipazione di Nicola Frisi.
- "Arlecchino ed io". A chiudere il ciclo la farsa in due atti, alla maniera della commedia dell'arte, del compianto Walter Leggieri, ingegnere dirigente tecnico dell'AMET e commediografo per diletto, che un anno fa ci ha lasciati. Con le maschere della Commedia dell'Arte vivremo momenti buffi e profondi, emozionanti e comici, ribadendo che, alla lunga, nulla può nascondere quello che siamo veramente.
