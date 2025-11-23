Teatro Mimesis a Trani
Teatro Mimesis a Trani
Associazioni

Dal dialetto al dramma storico: Il Teatro Mimesis a Trani riapre con tre spettacoli fino a dicembre

Programmazione dal 29 novembre al 20 dicembre. In scena la brillantezza di Pino Clamore, la profondità di Kressmann Taylor e la commedia d'arte di Walter Leggieri

Trani - domenica 23 novembre 2025 8.34 Comunicato Stampa
Riapre le porte il Teatro Mimesis a Trani che, grazie alla sapiente guida di Marco Pilone, si presenta con una programmazione invernale che promette di soddisfare tutti i gusti, spaziando dalla commedia dialettale alla satira sociale e al dramma storico. Il ciclo di spettacoli inizia il prossimo 29 novembre e si protrarrà fino al 20 dicembre.
  • "Avaèste ca sté la Saléute". La rassegna si apre con una commedia brillante in due atti di Pino Clamore, che è stata adattata in dialetto tranese con la regia di Marco Pilone, uno spettacolo che promette di portare il pubblico in un ambiente familiare e riconoscibile
- Trama: su un terrazzino affacciato sul porto di Trani, due famiglie si ritrovano quotidianamente tra confessioni, ironie e piccoli drammi. Questo spazio minimo diventa il palcoscenico della vita, capace di far sorridere e riflettere, consolandosi con la verità più semplice: "basta che c'è la salute."
- Quando: Le rappresentazioni della commedia dialettale: 29/11 ore 21:00 - 06/12 ore 21:00 - 07 e 08/12 ore 18:00 - 13 e 20/12 ore 21:00 - 21/12 ore 18:00
  • "Destinatario Sconosciuto". La programmazione del Mimesis continua con un testo di grande impatto, il romanzo epistolare "Destinatario Sconosciuto" (Address Unknown) di Katherine Kressmann Taylor che vedrà come protagonisti in scena gli attori Emanuele Vezzoli e Michele Lattanzio, con la partecipazione di Nicola Frisi.
- Trama: Ambientato tra San Francisco e la Germania nazista nel 1938, il testo racconta, attraverso lo scambio di lettere tra due amici e soci, la profonda rottura di un legame a causa dell'antisemitismo e dell'ascesa di Hitler. L'opera è un testo profetico e potente contro l'odio e l'intolleranza.
- Quando: Lo spettacolo sarà in scena giovedì 04 dicembre alle ore 21:00
  • "Arlecchino ed io". A chiudere il ciclo la farsa in due atti, alla maniera della commedia dell'arte, del compianto Walter Leggieri, ingegnere dirigente tecnico dell'AMET e commediografo per diletto, che un anno fa ci ha lasciati. Con le maschere della Commedia dell'Arte vivremo momenti buffi e profondi, emozionanti e comici, ribadendo che, alla lunga, nulla può nascondere quello che siamo veramente.
- Trama: In una società dove l'apparire è sempre più essenziale e il giocare con le maschere diventa una consuetudine, la fantasia sembra un territorio ormai proibito. Quanta angoscia ci dà il giudizio degli altri e quanta paura abbiamo di essere visti per quello che siamo veramente. Esiste però il diritto di esplorare un mondo fantastico "dentro" di noi, grandi e piccoli.
- Quando: Gli spettacoli si terranno il 12, 15 e 16 dicembre, giorni feriali, con due appuntamenti giornalieri, previsti per le 17:30 e le ore 20:00 e il 14 dicembre, giorno festivo, alle ore 21:00

Per informazioni e prenotazione, è attivo il numero 346 825 9618. Il Teatro Mimesis si trova in Via Pietro Palagano 53, Trani.
Teatro Mimesis
Teatro Mimesis
Teatro Mimesis
Teatro Mimesis
Teatro Mimesis
Teatro Mimesis
  • Teatro Mimesis
Altri contenuti a tema
"Il Tango delle Morgane" al Teatro Mimesis di Trani l'omaggio alle donne ed al teatro "Il Tango delle Morgane" al Teatro Mimesis di Trani l'omaggio alle donne ed al teatro L'associazione Marluna nel saggio teatrale di fine anno in un testo ispirato al libro "Morgana" di Michela Murgia e Chiara Tagliaferri
«La Divina Commedia» letta da Claudio Rocco in scena al Mimesis di Trani Eventi e cultura «La Divina Commedia» letta da Claudio Rocco in scena al Mimesis di Trani Martedì 25 marzo ad ingresso libero
Christian di Filippo e Marcello Spinetta protagonisti al Teatro Mimesis di Trani Eventi e cultura Christian di Filippo e Marcello Spinetta protagonisti al Teatro Mimesis di Trani Conlusa con successo la tre giorni di rappresentazioni de "La Tecnica della Mummia"
Al Teatro Mimesis di Trani in scena: «La tecnica della mummia - difensore d'ufficio» Eventi e cultura Al Teatro Mimesis di Trani in scena: «La tecnica della mummia - difensore d'ufficio» Christian di Filippo e Marcello Spinetta dall'11 al 13 marzo
Proiezione del docufilm al Teatro Mimesis di Trani “Filumena Marturano e l’autonomia differenziata” Eventi e cultura Proiezione del docufilm al Teatro Mimesis di Trani “Filumena Marturano e l’autonomia differenziata” Domenica 02 marzo ore 17:30 incontro con Teodosio Saluzzi ed il regista Gianni Maragno
«Storia nera della Uno bianca»: a Trani fa centro il teatro divulgativo del Mimesis Eventi e cultura «Storia nera della Uno bianca»: a Trani fa centro il teatro divulgativo del Mimesis In scena il criminologo Antonio Diurno e le sue "Cattive divise" drammatizzate da Adelmo Monachese
Al Mimesis la "Storia nera della Uno bianca": i profili della banda più cruenta d'Italia Eventi e cultura Al Mimesis la "Storia nera della Uno bianca": i profili della banda più cruenta d'Italia Sabato 08 febbraio il criminologo Antonio Diurno interpreta un'opera di teatro divulgativo scritta da Adelmo Monachese
“Oltre la memoria: le vittime invisibili” al Mimesis di Trani il dolore e il coraggio di un discendente di una guardiana nazista Eventi e cultura “Oltre la memoria: le vittime invisibili” al Mimesis di Trani il dolore e il coraggio di un discendente di una guardiana nazista Il teatro tranese ha ospitato uno spettacolo travolgente e commovente, protagonisti Renzo Samaritani e Stefania De Toma
ANAI Trani rinnova le cariche sociali per il 2026
23 novembre 2025 ANAI Trani rinnova le cariche sociali per il 2026
“Lo Stile Pugliese – Emozioni da Raccontare”: mostra sulla moda e sul matrimonio a Trani
23 novembre 2025 “Lo Stile Pugliese – Emozioni da Raccontare”: mostra sulla moda e sul matrimonio a Trani
Ritorno della 'Dolce Vita' a Trani: "La Lampara " si prepara a rinascere
23 novembre 2025 Ritorno della 'Dolce Vita' a Trani: "La Lampara" si prepara a rinascere
Trani medievale, al Castello Svevo arriva "Federico II e il sogno della conoscenza "
23 novembre 2025 Trani medievale, al Castello Svevo arriva "Federico II e il sogno della conoscenza"
Ottica Vista Bene: 10 anni di qualità, cura e impegno per la città
22 novembre 2025 Ottica Vista Bene: 10 anni di qualità, cura e impegno per la città
“Nereidi”: le sorelle Plano a Palazzo “Discanno”
22 novembre 2025 “Nereidi”: le sorelle Plano a Palazzo “Discanno”
Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto a Trani
22 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto a Trani
Si ribalta sulla provinciale tra Andria e Bisceglie, sul posto la Polizia locale
22 novembre 2025 Si ribalta sulla provinciale tra Andria e Bisceglie, sul posto la Polizia locale
"Chissà se lo sai "...l'ultima volta a Trani di Ornella Vanoni nel 2022, scompare un'icona della musica italiana
22 novembre 2025 "Chissà se lo sai"...l'ultima volta a Trani di Ornella Vanoni nel 2022, scompare un'icona della musica italiana
Adriatica Trani: domenica trasferta a Sammichele per la settima giornata
22 novembre 2025 Adriatica Trani: domenica trasferta a Sammichele per la settima giornata
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.