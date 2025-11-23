Dal dialetto al dramma storico: Il Teatro Mimesis a Trani riapre con tre spettacoli fino a dicembre

"Avaèste ca sté la Saléute". La rassegna si apre con una commedia brillante in due atti di Pino Clamore, che è stata adattata in dialetto tranese con la regia di Marco Pilone, uno spettacolo che promette di portare il pubblico in un ambiente familiare e riconoscibile

​ "Destinatario Sconosciuto" . La programmazione del Mimesis continua con un testo di grande impatto, il romanzo epistolare "Destinatario Sconosciuto" (Address Unknown) di Katherine Kressmann Taylor che vedrà come protagonisti in scena gli attori Emanuele Vezzoli e Michele Lattanzio, con la partecipazione di Nicola Frisi.

"Arlecchino ed io". A chiudere il ciclo la farsa in due atti, alla maniera della commedia dell'arte, del compianto Walter Leggieri, ingegnere dirigente tecnico dell'AMET e commediografo per diletto, che un anno fa ci ha lasciati. Con le maschere della Commedia dell'Arte vivremo momenti buffi e profondi, emozionanti e comici, ribadendo che, alla lunga, nulla può nascondere quello che siamo veramente.

Per informazioni e prenotazione, è attivo il numero 346 825 9618. Il Teatro Mimesis si trova in Via Pietro Palagano 53, Trani

Riapre le porte ila Trani che, grazie alla sapiente guida di, si presenta con una programmazione invernale che promette di soddisfare tutti i gusti, spaziando dalla commedia dialettale alla satira sociale e al dramma storico. Il ciclo di spettacoli inizia il prossimoe si protrarrà fino alsu un terrazzino affacciato sul porto di Trani, due famiglie si ritrovano quotidianamente tra confessioni, ironie e piccoli drammi. Questo spazio minimo diventa il palcoscenico della vita, capace di far sorridere e riflettere, consolandosi con la verità più semplice: "basta che c'è la salute.": Le rappresentazioni della commedia dialettale: 29/11 ore 21:00 - 06/12 ore 21:00 - 07 e 08/12 ore 18:00 - 13 e 20/12 ore 21:00 - 21/12 ore 18:00Ambientato tra San Francisco e la Germania nazista nel 1938, il testo racconta, attraverso lo scambio di lettere tra due amici e soci, la profonda rottura di un legame a causa dell'antisemitismo e dell'ascesa di Hitler. L'opera è un testo profetico e potente contro l'odio e l'intolleranza.Lo spettacolo sarà in scenaIn una società dove l'apparire è sempre più essenziale e il giocare con le maschere diventa una consuetudine, la fantasia sembra un territorio ormai proibito. Quanta angoscia ci dà il giudizio degli altri e quanta paura abbiamo di essere visti per quello che siamo veramente. Esiste però il diritto di esplorare un mondo fantastico "dentro" di noi, grandi e piccoli.Gli spettacoli si terranno il 12, 15 e 16 dicembre, giorni feriali, con due appuntamenti giornalieri, previsti per le 17:30 e le ore 20:00 e il 14 dicembre, giorno festivo, alle ore 21:00