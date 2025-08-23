Natalonga 2025, ci sarà Venere Altamura fresca di podio mondiale

Mancano poco più di 24 ore allo start della, 2° Memorial prof. M. Cignarelli, un evento sportivo organizzato dall'associazione «Prof. Mauro Cignarelli» ODV-ETS e dai delegati regionali della(Federazione Italiana Nuoto),e L. La manifestazione, di cui c'è grande attesa, consisterà in una gara sportiva che vedrà alla partenza 100 atleti lungo un percorso a quadrilatero di 2.500 mt. nello splendido scenario della Baia senza Nome compresa tra "Villa Comunale, Penisola di Colonna e Lungomare Cristoforo Colombo", con partenza e arrivo nelle acque del lidopresso Capo Colonna. Lo start della gara ufficiale dellaprevisto per le 09:30, sarà preceduta dalla nuotata degli "Amici di Mario", il gruppo storico di nuotatori ibernisti che si formò in città sull'esempio del prof. Cignarelli , grande accademico e forte nuotatore, noto per le sue traversate della baia, venuto a mancare 8 anni fa.Al via a Trani ci sarà un prestigioso e un fresco bronzo mondiale,, la nuotatrice pugliese, affiliata alla Sport Project Bari, che è salita sul podio degli 800 metri stile libero ai recentiun evento che ha visto oltre 3.000 atleti master e amatoriali sfidarsi in vasca. Nonostante l'impegnativa carriera di ingegnere informatico specializzato in cyber security,atleta 30enne, non ha mai abbandonato la sua passione per il nuoto. Dopo aver già vinto titoli italiani ed europei, il mondiale rappresentava l'ultimo traguardo da raggiungere, lo ha fatto alla grande completando la sua gara in 9'35''85, piazzandosi dietro la tedesca Alisa Fatum Boler e l' americana Allison Arnold. Nonostante il podio, l'atleta ha dichiarato di voler continuare a migliorare, segno della sua tenacia e del suo spirito competitivo. Altamura ha inoltre partecipato a diverse altre gare, ottenendo un'ottima quarta posizione nei 400 metri stile libero e dimostrando la sua versatilità nelle diverse distanze.portando con sé la soddisfazione di aver dimostrato che la passione e la determinazione non hanno confini, ha deciso di partecipare alladel 24 agosto, sarà felice di trovare ad accoglierla molti amici, tra cuisuo primo istruttore di nuoto.