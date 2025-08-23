Natalonga 2025, ci sarà Venere Altamura fresca di podio mondiale
La gara si volgerà domenica 24 agosto e vedrà la partecipazione della nuotatrice che ha conquistato la medaglia di bronzo negli 800 stile libero ai recenti World Aquatics Championship 2025 di Singapore

Trani - sabato 23 agosto 2025 7.33
Mancano poco più di 24 ore allo start della Natalonga 2025, 2° Memorial prof. M. Cignarelli, un evento sportivo organizzato dall'associazione «Prof. Mauro Cignarelli» ODV-ETS e dai delegati regionali della FIN (Federazione Italiana Nuoto), Ruggiero Messina e Lorenc Feleqi. La manifestazione, di cui c'è grande attesa, consisterà in una gara sportiva che vedrà alla partenza 100 atleti lungo un percorso a quadrilatero di 2.500 mt. nello splendido scenario della Baia senza Nome compresa tra "Villa Comunale, Penisola di Colonna e Lungomare Cristoforo Colombo", con partenza e arrivo nelle acque del lido ANMI, presso Capo Colonna. Lo start della gara ufficiale della Natalonga 2025, previsto per le 09:30, sarà preceduta dalla nuotata degli "Amici di Mario", il gruppo storico di nuotatori ibernisti che si formò in città sull'esempio del prof. Cignarelli , grande accademico e forte nuotatore, noto per le sue traversate della baia, venuto a mancare 8 anni fa.

Al via a Trani ci sarà un prestigioso e un fresco bronzo mondiale, Venere Altamura, la nuotatrice pugliese, affiliata alla Sport Project Bari, che è salita sul podio degli 800 metri stile libero ai recenti World Aquatics Championship 2025 a Singapore, un evento che ha visto oltre 3.000 atleti master e amatoriali sfidarsi in vasca. Nonostante l'impegnativa carriera di ingegnere informatico specializzato in cyber security, Venere Altamura, atleta 30enne, non ha mai abbandonato la sua passione per il nuoto. Dopo aver già vinto titoli italiani ed europei, il mondiale rappresentava l'ultimo traguardo da raggiungere, lo ha fatto alla grande completando la sua gara in 9'35''85, piazzandosi dietro la tedesca Alisa Fatum Boler e l' americana Allison Arnold. Nonostante il podio, l'atleta ha dichiarato di voler continuare a migliorare, segno della sua tenacia e del suo spirito competitivo. Altamura ha inoltre partecipato a diverse altre gare, ottenendo un'ottima quarta posizione nei 400 metri stile libero e dimostrando la sua versatilità nelle diverse distanze.

Venere Altamura portando con sé la soddisfazione di aver dimostrato che la passione e la determinazione non hanno confini, ha deciso di partecipare alla Natalonga del 24 agosto, sarà felice di trovare ad accoglierla molti amici, tra cui Lorenc Felequi suo primo istruttore di nuoto.
