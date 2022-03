Dalla Moldova e Romania per fare affari a Trani: al Comune l'incontro promosso da Apric

Giornata molto interessante presso il Palazzo di città di Trani grazie al proficuo incontro col sindaco Amedeo Bottaro in merito a sinergie tra Repubblica di Moldova, Romania e la città di Trani, finalizzate a promuovere interscambi nell'ambito commerciale, turistico e culturale.Questo incontro è stato organizzato da Apric (Asociatia Pentru Promovarea Relatiilor Inter Culturale) presente sia a Bucarest in Romania sia a Chişinău in Repubblica di Moldova, grazie alla preziosa collaborazione del:- Dr. Adrian Dumitriu, Segretario Generale di APRIC Romania e Repubblica di Moldova;- il Dr. Artur Cozma , ex ministro della Cultura e del Turismo della Repubblica di Moldova e attualmente Presidente di APRIC Repubblica di Moldova;- il Dr. Aldo Alex Caputo , Presidente di APRIC Romania e Vice Presidente APRIC Repubblica di Moldova;- il Dr. Donato Galante, Vice Presidente di APRIC Romania e Repubblica di Moldova.A questo incontro ha partecipato anche la Dr.ssa Marina Stadnic, top business woman in Repubblica di Moldava e altri Paesi dell'Est Europa. Questa visita da parte del Dr. Artur Cozma e della Dr.ssa Marina Stadnic rappresenta una delle pochissime volte, se non la prima, nel quale importanti esponenti nell'ambito politico e imprenditoriale facciano arrivo nella città di Trani per fare affari e investimenti.Ulteriori incontri seguiranno a questo, nella nostra meravigliosa Regione Puglia grazie all'Apric.