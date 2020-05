Dalla Regione fino a 5600 euro per le persone in condizione di gravissima non autosufficienza

La Regione Puglia un avviso pubblico che garantisce un contributo economico straordinario pari a € 800,00 mensili per 7 mensilità - da gennaio a luglio 2020 - per un importo massimo di € 5.600,00, alle persone in condizione di gravissima non autosufficienza assistiti presso il proprio domicilio che: risiedono in Puglia almeno dal 1 gennaio 2020 posseggono i requisiti descritti dal Decreto interministeriale 26 settembre 2016 di disciplina e riparto del Fondo nazionale per la non autosufficienza 2016, riportato nell'articolo 2 dell'Avviso Pubblico.Presenta la domanda qui ▪️dal 27 maggio al 26 giugno, per le persone già in possesso del Codice famiglia;▪️dal 9 giugno al 9 luglio, per le persone per cui la condizione di gravissima non autosufficienza non è stata ancora accertata nell'ambito di procedure similari sulla stessa piattaforma.Scarica l'"Avviso straordinario per persone in condizione di gravissima non autosufficienza" dall'area tematica Welfare, diritti e cittadinanza del portale istituzionale