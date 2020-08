Dalla Regione Puglia un incentivo per chi si sposa, in arrivo il “bonus matrimonio”

La Regione Puglia ha pubblicato un avviso rivolto alla filiera del wedding su richiesta delle coppie che si sono sposate di recente o che si sposeranno entro fine anno, per l'erogazione di un "bonus matrimonio" dal valore di 1.500 euro. Lo ha reso noto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che dice: «Per tutte le coppie che si sono sposate in questo periodo difficile e che si sposeranno entro la fine dell'anno, abbiamo pubblicato il bando del Bonus matrimonio. Si tratta di una piccola cifra, ma utile ad attutire le difficoltà del momento».Il bonus è di 1.500 euro in favore delle imprese della filiera wedding che possono farne richiesta, su domanda degli sposi, per le feste di matrimonio organizzate nel periodo dal 1 luglio al 31 dicembre 2020 e quindi ha valore retroattivo.«La misura - spiega Emiliano - si chiama Puglia Wedding Travel Industry e ha come obiettivo quello di sostenere la filiera del settore wedding affinché le coppie di sposi che abbiano scelto di festeggiare il matrimonio nei mesi successivi alla fase di lockdown siano invogliate a mantenere fermo il loro proposito, confermando le feste nuziali. Il wedding rappresenta un mercato di riferimento per la Puglia, ma è stato duramente colpito dalla pandemia in tutta la sua filiera, dalle sartorie ai fiorai, ai fotografi, passando per allestitori, catering e wedding planner. Con questo programma la Regione Puglia insieme a Pugliapromozione intende dare un incoraggiamento concreto al settore, ovviamente sempre nel rispetto di tutte le misure previste per evitare contagi e il diffondersi del virus».