Dalla ripartenza al potenziamento: inaugurato ad Andria il primo store fisico di RDN Street Market

10 foto RDN Street Market

Tenacia. Se dovessimo attribuire un sostantivo all'azienda RDN Street Market, tenacia sarebbe senza dubbio il più appropriato. Era il 21 settembre 2020 quando le fiamme avevano avvolto l'ex logistica aziendale disintegrando attrezzature e macchinari con conseguente ed inevitabile stop delle attività di vendita. Il fuoco aveva ridotto in cenere la merce ma non la determinazione, la risolutezza e il coraggio del titolare, Giuseppe Forlano. Con l'aiuto di tutto il suo team, a distanza di solo un mese, aveva ripristinato l'intero progetto, riportando alla luce il portale rdnstreetmarket.it.Dalla ripartenza al potenziamento. L'entusiasmo che aveva spinto il giovane andriese a ricominciare lo premia ancora una volta. Dopo il successo della vendita online,. Ovviamente, il: quale data, se non questa, come simbolo di tenacia? L'inaugurazione si è tenuta proprio venerdì 21 ottobre tra sorrisi, gioia e tanta emozione.Moda, bellezza, casa, prima infanzia, elettrodomestici, tecnologia, outlet e perfino Second Choice: un vero e propriocon una grande varietà di articoli e categorie in continuo refresh. Nuovi prodotti, nuovi sconti, ogni giorno. "Massima qualità a prezzi imbattibili" continuerà ad essere la vision che da sempre contraddistingue l'azienda.La scelta è ampia. All'interno dello store è possibile trovare prodotti nuovi di ogni genere adatti a tutte le esigenze.Non solo, una sezione è dedicata ad articoli appartenenti alla categoria Second Choice. «Noi di RDN – ha spiegato Giuseppe Forlano – abbiamo deciso di dare a confezioni rovinate, piccoli graffi e all'usato come nuovo una seconda vita: una nuova occasione che conviene a te e conviene al Pianeta. L'obiettivo di Second Choice è quello di ridurre i consumi riutilizzando prodotti che altrimenti produrrebbero rifiuti e avrebbero un impatto negativo sull'ambiente».«Se il tuo microonde fosse leggermente graffiato riscalderebbe meno il tuo pranzo? Se un orologio fosse stato utilizzato un paio di volte prima di te smetterebbe di segnare il tempo? La risposta è no. Quindi perché non continuare ad utilizzarli offrendo una conveniente esperienza di acquisto al consumatore nel totale rispetto dell'ambiente?».Second Choice è solo una delle tante categorie di prodotti presenti all'interno del megastore. L'obiettivo è quello di garantire una piacevole esperienza d'acquisto tutta nuova, seguita nei minimi dettagli con qualità e professionalità.RDN Street Market si trova in via Milite Ignoto 72, Andria.