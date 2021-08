Danni all'auto "caduta" in una buca stradale: il Comune risarcisce un cittadino con 500 euro

Una grossa buca sulla strada, e l'autovettura subisce non pochi danni: il Comune di Trani ha pagato 500 euro di danni ad un cittadino che aveva citato l'Ente, e sottoscrivendo un verbale di bonario componimento di controversia civile, si è stabilito in quella somma il risarcimento del danno.Non passa giorno che non si registrino denunce e le lamentele dei cittadini, dagli automobilisti ai ciclisti ai pedoni stessi per lo stato di alcune strade cittadine: quella che proponiamo è una esemplificativa richiesta di risarcimento danni causati ad un'autovettura, "caduta" in una buca: l'episodio risale al 2019, quando, come si legge nella determina dell'Area Contenzioso, "perveniva a mezzo Pec all'Ufficio Protocollo del Comune di Trani una nota di diffida e messa in mora relativa al sinistro, in seguito al quale l'autovettura di un cittadino subiva danni materiali a causa di una insidia costituita da una grossa buca presente sul manto stradale". I danni erano stati quantificati in Euro 742,04 dalla documentazione prodotta dalla parte istante, in particolare la documentazione fotografica, le fatture e le dichiarazioni testimoniali e accertata la co-responsabilità del Comune di Trani nell'evento dannoso. Nell'aprile scorso l'avv. Michele Capurso, responsabile dell'Ufficio Legale del Comune di Trani e il procuratore del cittadino danneggiato, definivano bonariamente il contenzioso sottoscrivendo un verbale di bonario componimento di controversia civile nel quale veniva stabilito che il Comune di Trani si obbligava a versare la somma omnicomprensiva di € 500,00 a titolo di risarcimento del danno.