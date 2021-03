Dantedì, la tranese Maria Paradiso emoziona tutti con la lettura del XXXIII Canto del Paradiso

Una lettura commovente, di quelle che arrivano dritte al cuore. E' l'omaggio della tranese Maria Pia Paradiso in occasione del 700^ anniversario dalla morte di Dante Alighieri: in un video pubblicato sul suo profilo Facebook ( vedi qui ) la 21enne legge il XXXIII Canto del paradiso, ricevendo tantissimi complimenti. La giovane non vedente è da sempre un'appassionata di poesia e cultura e a luglio dello scorso anno ha conseguito a pieni voti una laurea in Scienze turistiche.L'ultimo canto della Divina Commedia quello scelto da Maria Pia, dove il Poeta rivela finalmente di aver visto l'essenza divina come una luce intensissima. Nel profondo di questa luce tutto ciò che è sparso e diviso nell'universo, appare fuso in mirabile unità, legato ad un vincolo d'amore: è il mistero della Trinità.Quale altro modo migliore se non questo Trani poteva rendere omaggio al Sommo Poeta? Grazia Maria Pia!