Deblattizzazione, continua il ciclo d'interventi sul territorio di Trani

Prosegue il primo ciclo di interventi di prevenzione e controllo dell'infestazione da blatte nel territorio comunale a cura di Amiu Trani e Acquedotto PuglieseSi ricorda che è in vigore l'ordinanza sindacale 28/2020 del giorno 08.05.2020 che impone a tutti gli amministratori condominiali, nonché ai proprietari dei singoli fabbricati (o immobili non in condominio) a provvedere alla deblattizzazione delle reti fognarie e delle fosse settiche condominiali nonché delle griglie di raccolta delle acque attinenti alle parti comuni di pertinenza dei singoli condominii o dei singoli immobili, uniformandosi al calendario di Acquedotto Pugliese e AMIU Trani.Di seguito il calendario della prossima settimana delle zone d'intervento:Lunedì 1 giugno: piazza Duomo, via Porta Vassalla, via Archivio, via San NicolaMercoledì 3 giugno: via Banchina al porto, via Supportico La Conca, via Statuti Marittimi, via AccettaGiovedì 4 giugno: via Vischi, vico San Leonardo, via Lorenzo Festa Campanile, piazza Campo dei LongobardiVenerdì 5 giugno: vico San Toma, vico San Basile, vico Corte Canina.