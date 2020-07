Debora Ciliento: «La politica sta cambiando rotta»

«Con il termine #TRAMONTANA si indica, in vari paesi europei, uno dei venti più freddi e, pertanto, provenienti dal nord. Un vento che in giornate calde e afose ti permette di respirare e di rigenerarti. Tratto caratterizzante di questo vento è la #POTENZA, in grado di causare notevoli cali di temperatura, manifestandosi sia a ciel sereno che nuvoloso e, persino, in caso di precipitazioni. L'aria che si ha dalla sua presenza risulterà essere molto fresca, sinonimo di cambio repentino del tempo. Mi piace usarlo come metafora pensando alla presenza di una #DONNA IN POLITICA, un vento nuovo che spazza via ciò che è vecchio, per dire che una politica diversa è possibile. Una donna è capace di portare un atteggiamento nuovo, che mira a generare #CAMBIAMENTO, in grado di vedere il tutto da un punto di vista diverso, mirato al dialogo e alla condivisione, in grado di mettere da parte l'arroganza politica.Le figure di donne che hanno lottato per i diritti delle persone sono tante, donne che non hanno mai avuto paura di spendersi per il bene degli altri. È a queste donne che penso: spesso nella politica prevale un atteggiamento di prepotenza maschilista, ma sono certa che anche la politica stia cambiando rotta. Ora tocca a noi fare tesoro di un momento così importante: dopo quello che abbiamo vissuto in questi mesi stiamo scrivendo nuove pagine di storia che sicuramente segneranno il nostro paese.Sono sempre stata fiera di essere #DONNA, e non ho mai avuto paura di dire la mia, in qualsiasi contesto mi sia trovata: non ho paura di affrontare queste elezioni ,con la consapevolezza che potrei essere una risorsa per tutto il territorio della BAT. Gli amici del PD, a tutti i livelli, stanno facendo sentire la propria voce, pertanto sono certa che qualcosa accadrà e che un #VENTO NUOVO potrà soffiare. Arrivederci al prossimo vento».Debora Ciliento