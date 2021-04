Dehors, il consigliere Ferri chiede l'istituzione di una task force per il rilascio delle autorizzazioni

«Assessore, come certamente saprà a far data dal 26 Aprile le Regioni che ricadranno in zona gialla potranno ritornare a svolgere la propria attività di somministrazione solo se dotati di "Dehors". In Puglia arriveremo più tardi all'atteso appuntamento con una parvenza di normalità, ma comunque sarebbe opportuno organizzarsi per tempo». È quanto chiede il consigliere Andrea Ferri con una lettera indirizzata all'assessore alle attività produttive Marina Nenna.«Pertanto le proporrei di costituire una "taskforce " per garantire sia la massima celerità e speditezza del rilascio delle autorizzazioni dei "Dehors", sia il maggior coordinamento possibile con la Polizia Municipale e la Soprintendenza per quanto riguarda il rilascio dei necessari pareri (ex art. 9 ter della Legge 176 del 18/12/2020).Nella speranza che vogliate accogliere favorevolmente la mia proposta mi rendo disponibile a interloquire personalmente sul tema».