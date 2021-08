Demolizione di una villa in via Malcangi, al suo posto sorgerà un nuovo edificio a sei piani

«A Trani succede che nel periodo subito dopo ferragosto, in pieno centro, su Via Malcangi, demoliscono una villa (in tutta fretta) per costruire un palazzo, e non c'è neanche un cartello edile con su scritti i dati fondamentali come vuole la legge e cioè la ditta, il progettista, il permesso a costruire/demolire, il responsabile della sicurezza etc etc...». È quanto denuncia il capogruppo consiliare del M5S Trani, Vito Branà.«Quello che si vede - aggiunge il consigliere - è un bel rendering vecchio, (di due anni fa con una costruzione di due piani). Oggi, invece, hanno autorizzato un bel palazzo di sei piani (non so come lo faranno a incastrare li in mezzo) con numero di telefono per chi volesse info.Ma i vigili urbani esistono? Ma l'ufficio Tecnico esiste? Per la cronaca, oggi sono andato per un accesso agli atti, e in tutto l'ufficio tecnico c'era solo una impiegata... incredibile!», conclude infine.