«Diamo un contributo concreto alle istituzioni assenti»

Lo stato di incuria in cui versano le strade cittadine è diventato insostenibile. Da cittadini ci sentiamo sempre più indignati ed impotenti. Ma cosa possiamo fare per migliorare la situazione e reclamare i nostri diritti di pretendere una città pulita visti i tanti soldi che diamo all'Amiu? Il Comune prima di pagare deve verificare la corretta esecuzione del servizio, ma non lo fa e ciascuno può immaginare il perché. Allora facciamolo noi cittadini.Collaboriamo tutti controllando e verificando che i servizi di spazzatura, lavaggio strade, marciapiedi, rimozione delle foglie, aghi di pino, diserbo stradale di carattere ordinario-manuale, pulizia delle griglie stradali di scolo di acque, vengano effettivamente svolti da Amiu, secondo quanto prevede il contratto di servizio. Di seguito riporto a beneficio di tutti ciò che Amiu dovrebbe fare quotidianamente. Iniziamo dall'attività di spazzamento manuale che è prevista nel centro storico 7 giorni su 7, nel centro urbano 6 giorni su 7, in periferia 5 giorni su 7.- Lo spazzamento meccanizzato è previsto nel centro storico, nel centro urbano e in periferia, 6 giorni su 7 con spazzatrice a basso impatto ambientale. Dall'1 maggio al 30 settembre è previsto lo spazzamento giornaliero del lungomare Cristoforo Colombo. Gli addetti allo spazzamento manuale devono anche rimuovere le deiezioni canine dai marciapiedi.- Il lavaggio delle strade: dopo aver effettuato la pulizia meccanizzata, in orario notturno, Amiu dovrebbe provvedere a lavare le strade; un lavaggio a settimana dall'1 maggio al 30 settembre, un lavaggio al mese dell'1 ottobre al 30 aprile.È previsto e garantito, sempre come da contratto, il lavaggio settimanale domenicale dell'area portuale e delle strade maggiormente interessate dal passeggio turistico ( Porta Vassalla, Porta Antica, Sottopasso Verdi). Pertanto, se vi rendete conto che giornalmente, sotto casa, non è stato eseguito lo spazzamento del marciapiede o la pulizia della strada, segnalatelo al Comune di Trani attraverso i canali FB o il sito istituzionale.Aiutiamo il Comune a controllare Amiu. Come cittadini collaboriamo con l'amministrazione controllando l'operato di Amiu e segnalando i disservizi quotidiani. Per salvare la propria città, il cittadino deve essere parte attiva nella lotta agli sprechi e all'indifferenza. Diamo un contributo concreto alle istituzioni assenti.