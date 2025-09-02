Diocesi di Trani, inizia il nuovo corso: l'Arcivescovo ha ufficializzato le nomine

Don Michele Caporusso è stato nominato amministratore della parrocchia Spirito Santo e rettore del Santuario Santa Maria di Colonna.

Un momento di preghiera solenne e di comunione ecclesiale per segnare l'inizio di un nuovo capitolo, si è tenuta ieri, lunedì 1° settembre, nella Cripta di San Nicola il Pellegrino in Cattedrale, la cerimonia con cui l'Arcivescovo Mons.ha ufficializzato l'avvio della profonda riorganizzazione della Diocesi di Trani. Durante l'incontro, i nuovi Parroci e Amministratori parrocchiali hanno ricevuto il Decreto di nomina, emettendo la professione di fede e dando così inizio a tutti gli effetti al loro nuovo ministero. Questo passaggio segna una fase di transizione significativa per la comunità cattolica, caratterizzata da importanti avvicendamenti che ridisegnano la mappa ecclesiastica del territorio.Particolarmente sentiti sono i saluti a due sacerdoti storici che lasciano la città per nuovi incarichi. Don, per anni guida della parrocchia dello Spirito Santo, si sposta a Barletta come parroco del Cuore Immacolato di Maria, commosso il suo messaggio di saluto dove ha definito la comunità tranese che ha servito per 16 anni "una sposa bellissima da curare e difendere". Anche Don, dopo un decennio alla guida degli Angeli Custodi, assume l'incarico di parroco a Trinitapoli, ringraziando la comunità tranese che "mi ha formato". Lascia la città anche il sacerdote tranese Don Aurelio Carella, nominato amministratore parrocchiale a Bisceglie.Le partenze lasciano spazio a una serie di nuove nomine, volute dall'Arcidiocesi per rafforzare e rinnovare la presenza pastorale a Trani. Ecco i principali incarichi:Con l'invito dell'Arcivescovo a trasferirsi presso le nuove sedi per iniziare il loro ministero, la riorganizzazione entra ora nella sua fase pienamente operativa, aprendo un nuovo percorso per le parrocchie e i fedeli della città.A suggellare il momento di cambiamento, le parole intense dell'Arcivescovo Mons.hanno offerto ai sacerdoti una vera e propria rotta spirituale e pastorale per il loro nuovo cammino. Nel ringraziare i presbiteri per la loro disponibilità, ha ricordato loro la logica fondamentale che deve animare ogni ministero: quella della vita come "dono ricevuto che tende a divenire bene donato".In questa prospettiva di servizio, ha messo in guardia dalla tentazione, sempre presente, di sentirsi il centro o il punto di riferimento, sottolineando che la missione appartiene a Dio e che i sacerdoti sono chiamati a collaborare con Lui, non a sostituirsi a Lui. Il vero sacerdote, ha poi delineato, è un uomo di preghiera, di comunione – prima di tutto con il Vescovo e con gli altri preti – e un uomo capace di ascolto e compassione. Infine, l'Arcivescovo ha concluso con un forte appello all'esemplarità e alla credibilità, invitando i presenti a non scappare di fronte alle sfide del tempo, ma ad abbracciarle come preziose occasioni di testimonianza. Un "buon cammino", dunque, non solo per i sacerdoti trasferiti, ma per l'intera comunità diocesana che si appresta a vivere questa nuova fase pastorale.