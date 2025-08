Disinfestazioni a Trani, aggiunti nuovi interventi per la prevenzione del West Nile Virus

Powered by

Comune di Trani e AMIU S.p.A. comunicano alla cittadinanza il calendario aggiornato dei trattamenti di disinfestazione e deblattizzazione previsti nei mesi di agosto e settembre 2025, con l'integrazione di due interventi aggiuntivi di disinfestazione calendarizzati a seguito delle indicazioni operative inviate dalla ASL BT per la prevenzione, sorveglianza ed interventi per contrastare l'insorgenza di casi di West Nile Virus. Sulla base della nota della ASL BT, di intesa con il Comune di Trani è stata aggiornata la programmazione delle attività di AMIU S.p.A. come di seguito indicato.Interventi di disinfestazione (trattamenti adulticidi)Interventi di deblattizzazione (trattamenti antilarvali)Gli interventi saranno svolti con l'utilizzo di prodotti a ridotto impatto ambientale, sull'intero territorio del Comune di Trani ed estesi alle zone periurbane prossime all'abitato.In caso di avverse condizioni atmosferiche, saranno eseguiti nei giorni immediatamente successivi.