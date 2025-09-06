A Trani sport, inclusione e festa domani con il memorial Boccianti Carone

Domani 7 settembre 2025, la città di Trani ospiterà la terza edizione del "Memorial Pietro Boccianti – Antonio Carone", competizione di nuoto in acque libere incastonata in un evento che unisce sport, memoria e inclusione, trasformando il mare in un luogo di incontro e festa.La gara si articolerà in due prove: il percorso principale di 1.500 metri, aperto a tutte le categorie, e la staffetta mista di 500 metri. Quest'anno, per la prima volta, parteciperanno anche atleti paralimpici coordinati dalla FINP Puglia, in un forte segnale di apertura e di abbattimento delle barriere nello sport: gli atleti gareggeranno in un percorso più breve di 500 metri. Tante le iscrizioni provenienti da tutta la Puglia, e la gara vedrà un numero di partecipanti ancora superiore alle due precedenti edizioni .Accanto alla dimensione agonistica, la manifestazione darà spazio a momenti informativi sull'acquaticità e sulla sicurezza in mare, con interventi di istruttori qualificati FIN. Non si tratterà di corsi pratici, ma di occasioni per sensibilizzare atleti, famiglie e cittadini sull'importanza di un approccio consapevole al mare, soprattutto dopo un'estate in cui in Italia si sono purtroppo registrati numerosi incidenti, in particolare tra i bambini.Il Memorial nasce per ricordare due figure molto amate dalla comunità sportiva: Pietro Boccianti e Antonio Carone. Antonio, giovane atleta di Corato, è scomparso a soli 30 anni a causa di un linfoma non-Hodgkin; il suo entusiasmo, la sua passione e la sua dedizione al nuoto restano oggi esempio e ispirazione. Insieme al ricordo di Pietro Boccianti, la manifestazione si propone di tramandare i loro valori, trasformando lo sport in un ponte tra memoria e futuro.La giornata sarà arricchita da momenti di aggregazione, musica, premiazioni e un pasta party aperto a tutti, in un clima di festa e partecipazione., contribuendo anche a valorizzare il patrimonio naturale e turistico della città di Trani.Un appuntamento che va oltre la competizione, per celebrare il mare come bene comune, promuovere lo sport come strumento di crescita e inclusione, e ricordare chi ha lasciato un segno profondo nella comunità. Il memorial è organizzato dalla SNALSEA e dal Di Palma Sport Club, in collaborazione con AICS.