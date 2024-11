Domani al Monastero si sferruzza coi Folletti Laboriosi per i senza fissa dimora

Domani 3 novembre dalle ore 10:00 nel Monastero di Colonna di Trani torna l'appuntamento con la solidarietà con"Folletta per un giorno",la grande festa follettosa organizzata dall'Associazione I Folletti Laboriosi 2.0 e patrocinata dalla Città di Trani.Gomitoli di lana colorata, sorrisi e amore saranno gli ingredienti della giornata, nata con lo scopo di sensibilizzare il prossimo e far conoscere il potere benefico del lavoro a maglia e, grazie ad esso, prendere coscienza delle problematiche sociali del territorio che richiedono un gesto di solidarietà.Le Follette, che continuano incessantemente la loro opera benefica, in occasione della decima edizione di"Folletta per un giorno" hanno deciso di realizzare dei quadrati di lana che saranno poi uniti per formare delle calde coperte da donare alle persone senza fissa dimora.L'iniziativa è rivolta a tutte le persone appassionate di lavoro a maglia e uncinetto che hanno voglia di condividere e abbracciare la mission dell'Associazione, perché in fondo ognuno può fare la differenza.Per ulteriori informazioni e per aderire all'iniziativa è necessario contattare Angela Maria Contento, presidente dell'Associazione I Folletti Laboriosi 2.0 al numero 3402202494 oppure inviare una mail ifollettilaboriosi2.0@hotmail.com.PROGRAMMA:ore 10:00 Accoglienza partecipantiore 11:00 Saluti di benvenuto- Angela Maria Contento, presidente Ass. I Folletti Laboriosi 2.0-Alessandra Rondinone, assessore servizi sociali-Referente PIS, Pronto Intervento Sociale Ambito territoriale Trani-Bisceglieore 11:45 Inizio lavoriore 13:00 Pausa rinfrescoore 14:00 Ripresa dei lavoriore 17:00 Ringraziamenti e salutiSarebbe gradito ricevere servizi video e pubblicazione di articoli. Per ulteriori dettagli, non esitate a contattarci.