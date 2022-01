Domani e martedì lezioni in Dad nella scuola media Baldassarre per lavori di ripristino caldaia

Il dirigente scolastico della scuola secondaria statale Baldassarre, dott. Marco Galiano, ha disposto la chiusura sia del plesso di Piazza Dante che del plesso San Paolo per consentire attività di adeguamento della centrale termica e di ripristino del gruppo autoclave.La comunicazione del dirigente prevede la sospensione delle attività didattiche in presenza e, come concordato col Sindaco della città di Trani, dispone straordinariamente la Didattica a Distanza nelle giornate indicate.Chiaramente non sarà possibile utilizzare i locali e l'accesso alla rete della scuola, pertanto i docenti che dovessero trovarsi nell'impossibilità di connettersi con le rispettive classi sono pregate di darne tempestiva comunicazione agli alunni attraverso i consueti canali, al dirigente scolastico e ai suoi collaboratori così come per qualsiasi altra necessità.Le attività scolastiche riprenderanno regolarmente mercoledì 2 febbraio 2022 fatte Salve nuove comunicazioni, ciascuna classe secondo le modalità consentite dalla specifica situazione legata all'emergenza (uno, due o tre più casi di positività)