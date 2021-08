Domani un presidio di protesta Cgil Bat e Fp Cgil per l'assistenza scolastica ai disabili

A seguito degli inascoltati e ripetuti appelli da parte degli esponenti dei lavoratori adibiti al servizio di assistenza Educativa Specialistica per l'autonomia e la comunicazione rivolto agli alunni disabili delle scuole dell'infanzia primarie e secondarie di primo grado, è stato indetto per domani giovedì 5 agosto un presidio di protesta rivolto al Prefetto della Bat, al Questore di BAT ll'Assessore alle politiche sociali della Regione Puglia,ai Sindaci ed Assessori ai Servizi Sociali dei Comuni di Trani e Bisceglie.Lo riportiamo integralmente."Considerando le nostre precedenti e inevase note relative al servizio in oggetto e il silenzio sempre più assordante delle istituzioni territoriali coinvolte, la scrivente come già preannunciato la scorsa settimana comunica che giovedi 5 agosto dalle ore 9.00 alle ore 12.00 si terrà un presidio di protesta delle lavoratrici e dei lavoratori del servizio presso la sede dell'ambito territoriale Bisceglie-Trani, sito presso il comune di Trani. La stessa vedrà il coinvolgimento della CGIL territoriale e della FP CGIL. Il presidio coinvolgerà circa 30 persone; saranno rispettate le normnative vigenti in tema di distanziamento sociale e utilizzo dei DPI".