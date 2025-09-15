Domenica 14 è stata a Trani la “Giornata delle bici”

Si è celebrata domenica 14 settembre la "Giornata delle Bici" nella città di Trani, l'evento, (gratuito), ha visto lo staff di FIAB impegnato nel condurre il gruppo di appassionati del ciclismo in un percorso che, partendo da Piazza Plebiscito alle ore 09.30, ha attraversato la città ed i suoi scorci, per culminare poi a Santa Geffa.A guidare il collettivo è stato Nicola Caputo, presidente FIAB Trani Mò pedala aps, che ci racconta il significato di questa pedalata mattutina: «Una pedalata che vuole ridare le strade della nostra città anche alle persone che utilizzano la mobilità sostenibile, quindi andando a piedi o in bicicletta. Purtroppo la carenza di ciclabili fa sì che se non si blocca momentaneamente la città, sospendendo il traffico delle auto, non si ha la sicurezza per andare in bicicletta. Siamo diretti a Santa Geffa, posto amato dai più piccoli che avranno anche la possibilità di fare un giro a cavallo».L'Assessore alla viabilità e alla Polizia Locale Cecilia Di Lernia, presente alla partenza del gruppo, si è definita contenta e soddisfatta dell'iniziativa: «La città risponde sempre in modo accorto, soprattutto quando gli eventi includono oltre che gli adulti anche i bambini, questa è la bellezza della sinergia tra associazionismo, come in questo caso, e l'amministrazione che dà sempre supporto. Una bella giornata in assoluta libertà».Il gruppo, composto da circa una 40ina di biciclette, tra adulti e piccini, è stato scortato della Polizia Locale, come sempre puntuale quando si tratta di sicurezza, con la circolazione automobilistica momentaneamente stoppata al passaggio del convoglio. «Come sempre noi siamo in prima linea per cercare di assicurare la sicurezza in queste manifestazioni, a maggior ragione quando partecipano ragazzi minorenni e/o bambini insieme ai genitori. Il nostro obiettivo è aiutarli in questo percorso, facendo sì che questa giornata sia per loro una giornata ben spesa e sicura» così il Maggiore Miccoli della Polizia Locale ai nostri microfoni.