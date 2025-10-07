Domenico Bini. <span>Foto Credits</span>
Domenico Bini lancia "Sta Andando Tutto Male" con Elio e Mengoni

Il nuovo singolo è un anticipo dell'album-fumetto in uscita a novembre, accompagnato da un videoclip animato da Alessandro Rak e Andrea Scoppetta.

Trani - martedì 7 ottobre 2025
E' disponibile su tutte le piattaforme digitali "STA ANDANDO TUTTO MALE", il nuovo singolo di Domenico Bini, che segna un inedita e sorprendente collaborazione con Elio (di Elio e le Storie Tese) e Mengoni. Il brano è accompagnato da un videoclip prodotto da Tentacle in animazione digitale firmato dal regista d'animazione Alessandro Rak e dall'illustratore e fumettista Andrea Scoppetta, che traducono in immagini visionarie e ironiche, generate con l'AI e ridipinte a mano, l'universo sonoro ed il messaggio attuale ed artisticamente condiviso del brano.

"STA ANDANDO TUTTO MALE" è solo l'inizio: il singolo anticipa l'uscita dell'omonimo album in streaming e su vinile, prevista per novembre 2025. L'album, pubblicato da COMICON Edizioni e XXXV Label, è un progetto crossmediale unico nel suo genere: un album-fumetto, realizzato da Trincea Ibiza, un collettivo artistico e fumettistico italiano nato dall'incontro tra illustratori, sceneggiatori e designer visivi accomunati da una visione radicale, psichedelica e ironica della narrazione contemporanea.

I brani selezionati da Bini e dal produttore Nicodemo sono stati elaborati dai materiali live dell'artista e ri-orchestrati con tantissimi "fan" musicisti professionisti di ogni estrazione e provenienza, oltre ad una serie di "featuring" d'eccezione come Cristina Scabbia (Lacuna Coil) e Tony D'Alessio (Banco del Mutuo Soccorso).

Domenico Bini, musicista cult del web capace di trasformare l'assurdo in poesia e meme. Le sue produzioni – realizzate in autonomia con videoclip casalinghi – sono diventate virali, amate da una community trasversale che include fan, musicisti, youtuber e critici. Un artista genuino ed impossibile da incasellare, che continua a sorprendere, divertire e – a modo suo – far riflettere.
