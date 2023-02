Domenico Briguglio si prepara alla sua ascesa politica: «Basta millantatori e poltronisti»

"Basta con una politica di millantatori e di poltronisti. Servono fatti e non solo parole, dimostrazione che ho dato quando ho ricoperto l'incarico di assessore ai Lavori pubblici, Edilizia Scolastica, Manutenzione del patrimonio, Demanio marittimo, Politiche abitative, Infrastrutture e Reti, Servizi cimiteriali del comune di Trani".Mimmo Briguglio è un fiume in piena presso l'auditorium di San Luigi di Trani durante l'incontro dal titolo "Le verità nascoste dalla propaganda"."Una città allo sbando, afferma Briguglio, a tal punto che i cittadini non sanno a chi rivolgersi considerando che difficilmente si conoscono i nomi di assessori e consiglieri perché aleggiano come fantasmi. Mi sento sereno e appagato per il lavoro che ho svolto durante il mio mandato, quello che mi rammarica è di non aver potuto portare a termine ulteriori progetti utili alla comunità. Per questo mi batterò con tutte le mie forze affinché (gli alieni) possano portare aventi questi progetti e riportare la città ad un ruolo di prima donna che merita".Visto l'immobilismo politico Briguglio si è detto pronto a scendere nuovamente in campo per concretizzare i suoi progetti politici che saranno di supporto ad elevare qualità della vita della città di Trani"Per questo combatterò nuovamente per riottenere il mio assessorato e finalmente dare continuità ai programmi che la comunità mi ha chiesto di portare avanti. Stiamo lavorando ad un progetto politico di centro che sicuramente aggregherà gente che non ha avuto voce in capitolo. Se mi chiederanno di competere per l'incarico di primo cittadino la mia disponibilità è fin da ora nelle loro mani".