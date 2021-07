Don Natale Albino nominato segretario della Nunziatura Apostolica in Israele

In data odierna il Santo Padre Francesco ha nominato don Natale Albino Segretario della Nunziatura Apostolica in Israele.Don Natale è nato a Trani (1986), originario della Parrocchia "Ss. Angeli Custodi". Si è formato presso il Liceo Classico "F. de Sanctis" di Trani, il Seminario minore "Don P. Uva" in Bisceglie (BT) e il Pontificio Seminario Regionale Pugliese "Pio XI" in Molfetta (BA).Ordinato presbitero il 1° ottobre 2011, dal 2010 al 2014 è stato a servizio della Parrocchia "S. Maria del Pozzo" in Trani (BT), collaborando alla Pastorale Giovanile Diocesana.Nel 2014 ha conseguito la Licenza in Teologia Biblica presso la Pontificia Facoltà dell'Italia Meridionale - sez. "S. Luigi", in Napoli.Dal 2014 al 2018 ha frequentato la Pontificia Accademia Ecclesiastica in Roma e ha conseguito prima la Licenza e poi il Dottorato in Diritto Canonico presso la Pontificia Università Lateranense. Dal 2018 ad ora è stato Segretario della Nunziatura Apostolica in Repubblica Centrafricana e in Ciad. Negli anni ha appreso l'inglese, il francese e il russo.