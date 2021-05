Donato Grande: «Ridateci il furgone attrezzato, quelle attrezzature non sono vendibili»

Social Video 54 secondi L'appello di Donato Grande

«Vorrei fare un appello, a chiunque abbia visto, a chiunque sappia, ridateci il furgone attrezzato di Oltre Sport». E' l'appello di Donato Grande di Oltre Sport che in un video lancia un appello a coloro che questa notte hanno rubato il furgone dell'associazione con al suo interno due carrozzine e altra attrezzatura utile per la disciplina.«Quelle attrezzature non sono vendibili, sono utilizzabili solo da persone con disabilità gravi. Qualunque traccia può essere utile per recuperare il nostro furgoncino».