Donna investita in Largo Giacinto Francia: trasportata in ospedale

Per cause ancora da chiarire, una donna è stata investita questa mattina in Largo Giacinto Francia. La signora finita a terra è stata dapprima soccorsa dai passanti e poi dal personale del 118, nel frattempo giunto sul posto. Le sue condizioni non sembrerebbero preoccupanti ma è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto anche una volante della Polizia locale per gli accertamenti del caso.