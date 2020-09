Donne alla periferia del mito, Loreta Minutilli presenta "Elena di Sparta"

Questa sera, alle ore 20.00, presso lo chalet della Villa Comunale, si svolgerà una serata organizzata dall'Archeoclub di Trani "Antonio Piccinni" dedicata alle Donne alle periferia del Mito, "Elena di Sparta". L'opera è di Loreta Minutilli, prestigioso premio Italo Calvino, già finalista Premio Campiello, miglior romanzo storico d'Italia, premio Edoardo Kilgren, premio Flaiano under 30, giovanissima scrittrice originaria di Trani ma residente a Bologna dove nei prossimi mesi discuterà la tesi in Astrofisica in conversazione con la Prof.ssa Maria Teresa Gallo di Letteratura femminile, relatrice in manifestazioni inerenti la condizione della donna nella società contemporanea, menzione speciale per "Premio nazionale Iguana 2019" per. "LA lettura storica del '68 e della Storia del femminismo".



Le letture saranno a cura di Marta Maria Camporeale, poetessa e presidente della Compagnia di letture "L'ora Blu" Membro dell'Accademia delle culture e dei pensieri del Mediterraneo e del giovane tranese Giacomo Ceci. Il libro di Loreta Minutilli ci conferma la potenza del mito che, come sostiene Eva Cantarella nella bella recensione di Elena di Sparta sul Corriere della Sera, "ha un'eterna capacità di reiterazione che gli consente di essere riproposto in qualunque tempo e in qualunque luogo".



Esposizione della preziosa scultura del Prof. Paolo Desario rinomato pittore e scultore barlettano, della pittrice tranese Marianan Schiaroli e delle docenti della cattedra di ceramica del Liceo Artistico di Corato "Stupor Mundi" e dei loro allievi Prof.ssa Nicoletta Minutilli e Donatella Di Bisceglie, musica con flauto traverso a cura dell'associazione culturale musicale Domenico Sarro del giovanissimo musicista tranese Federico Corallo. Banco libri a cura della Libreria Luna di Sabbia.