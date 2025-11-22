Doposcuola 2025/2026, graduatoria degli utenti ammessi al servizio

Graduatoria doposcuola Documento PDF

Con determinazione dirigenziale numero 1588 del 20 novembre 2025 è stata pubblicata la graduatoria degli uenti ammessi al servizio di doposcuola per l'anno scolastico 2025/2026. La graduatoria, ai sensi della normativa privacy, reca esclusivamente i numeri di protocollo generale delle istanze e il relativo punteggio attribuito.Il servizio partirà lunedì 1 dicembre 2025 e coinvolgerà 68 minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni per un periodo di 130 giorni.Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio servizi sociali sito al piano terra del Comune di Trani nei seguenti orari: dal lunedì al venerdi dalle ore 9 alle ore 11 ed il giovedì pomeriggio dalle 15:30 alle 17:30.