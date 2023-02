"Down" per Instagram e facebook: meme e commenti su Sanremo devono attendere

Problemi per Instagram e in parte anche per Facebook: una parte degli utenti non riesce ad accedere ai due social di Menlo Park, anche se il problema non è generalizzato.Segnalazioni di Instagram down sono iniziate poco prima delle ore 20 e sono molto più diffuse di quelle relative a Facebook, su cui però sono arrivate su alcuni siti specializzati nella rilevazioni di problemi delle piattaforme intorno alle 22.Il sito downforeveryoneorjustme.com riporta difficoltà di accesso anche per Facebook Messenger.