Due anni di pandemia: in una lettera l'esperienza degli operatori ecologici

Oggi, dopo due lunghi anni di pandemia, vi vogliamo raccontare la storia di persone comuni che hanno dedicato la maggior parte del loro tempo al servizio della nostra città e dei cittadini, così come loro altre persone in tutto il resto del mondo.



Sono persone comuni, che forse hanno rischiato la loro vita, perché ignari di ciò a cui stavano andando incontro... sono gli operatori ecologici! Parliamo nel nostro caso, della città di Trani.



Il 4 Marzo 2020, con una telefonata, ci viene comunicato che a Trani era stato accertato un caso COVID 19: il primo "paziente 1".



A questo punto il personale si attrezza con tute, maschere e tutto il materiale necessario che può tutelare l'operatore dal contagio del virus e si reca sul posto per poter effettuare un intervento di sanificazione adegiato sperando di non contagiare nè se stessi nè gli altri, visto che NON si sapeva con cosa si aveva a che fare...



Da quel giorno in poi, iniziano senza sosta i contagi. Oltre agli interventi di sanificazione, vengono tutelati tutti i dati dei contagiati, per far sì che non si diffondano notizie per la città.



Di qui inizia "la vera guerra" come è stata definita dalle TV e dai Social. Gli Operatori Ecologici, non hanno più orari, continuano a lavorare senza mai fermarsi.



I casi aumentano di giorno in giorno…non sapendo a cosa si stesse andando incontro.



Quando gli operatori ecologici riuscivano a rientrare a casa, il più delle volte si svestivano anche fuori dall'uscio di casa o nei garage e solo dopo aver fatto la doccia e indossato abiti puliti riabbracciavano i propri familiari.



Il Comune e la Asl della nostra città, identificano un referente Covid che può avere contatti con i positivi della città per dare informazioni sul corretto conferimento e ritiro dei loro rifiuti.



In queste telefonate, effettuate e ricevute a qualsiasi ora del giorno tra i cittadini positivi e l'operatore si instaurava spesso un rapporto anche confidenziale come:



- l'anziano che ti invitava per un caffè a fine guarigione;

- la mamma che tristemente ti chiedeva gentilmente un passaggio in più perché in casa avevano un neonato che indossava il pannolino e c'era paura che qualcuno si sarebbe potuto infettare;

- i papà, che chiusi in stanze da soli, raccontavano che purtroppo non essendo rimasti a casa, perché dovevano andare a lavoro si erano contagiati e chiedevano di ritirare rifiuti per non infettare il resto della famiglie.



A volte la telefonata era solo per condividere la gioia che si era tornati negativi, mentre qualche volta per comunicare notizie più tristi.



Tutto ciò, è stato svolta da una sola persona che aveva il compito di contattare i cittadini e stilare un elenco con inizio e fine delle quarantene, tutto nel rispetto della privacy.



Con questo vorrei ringraziare tutti gli operatori ecologici che si sono prodigati per il bene dei nostri cittadini.