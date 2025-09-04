Playlisto, musica
Playlisto, musica
Attualità

Due ingegneri tranesi lanciano Ti Playlisto, la musica su misura che sfida gli algoritmi

Un progetto digitale per creare playlist personalizzate, mescolando tecnologia, passione e creatività fuori dagli schemi

Trani - giovedì 4 settembre 2025 9.49
In un'epoca in cui la musica viene sempre più spesso selezionata da algoritmi e intelligenze artificiali, IASolutions - il blog di un ingegnere informatico che ama sperimentare in diversi ambiti - e Sfide Musicali - la pagina dedicata al confronto tra canzoni che non passano mai di moda - presentano Ti Playlisto, un'iniziativa che unisce passione musicale e competenze tecnologiche per offrire playlist completamente personalizzate alla propria community.

Il progetto è stato presentato ufficialmente ieri sera durante una diretta social definita dagli organizzatori una "apericena in salsa digitale". Il pubblico ha potuto conoscere il progetto, fare domande e scoprire come funziona il servizio.

In un mondo sempre più dominato da software automatici e suggerimenti standardizzati, Ti Playlisto propone un approccio tailor-made, in controtendenza rispetto all'omologazione della programmazione delle radio e delle case discografiche. Ogni playlist è costruita con cura sartoriale, come un abito su misura, per accompagnare momenti specifici della giornata o occasioni particolari: una festa tra amici, un viaggio in macchina, una serata speciale.

Questo processo non è solo creativo, ma anche uno scambio tra chi crea e chi riceve la playlist: dalle richieste e dall'esperienza dei creatori e della community possono emergere vere e proprie "chicche", brani ormai persi in radio ma ancora capaci di evocare emozioni, ricordi e frammenti di vita personale.

Le playlist vengono distribuite esclusivamente in formato digitale, tramite piattaforme come Spotify o YouTube. Per richiedere la propria, basta compilare il Google Form dedicato, indicando gusti, generi preferiti e occasioni, oppure lasciando che sia il team a scegliere il nome e l'anima della colonna sonora.

Ti Playlisto rappresenta così un incontro genuino tra musica, creatività e tecnologia, dimostrando che la musica è più viva e coinvolgente quando nasce dal cuore delle persone.

Per maggiori informazioni è possibile contattare e seguire le pagine social IASolutions e Sfide Musicali.
  • Musica
Altri contenuti a tema
Stefano De Martino, show anche fuori dal palco: canti e balli dopo il live a Trani Stefano De Martino, show anche fuori dal palco: canti e balli dopo il live a Trani Dopo la cena, l'artista si è concesso un momento di svago e divertimento al ristorante Gallo
1 Il musicista tranese Enrico Palmieri alla corte di Madonna Eventi e cultura Il musicista tranese Enrico Palmieri alla corte di Madonna Il giovane contrabbassista a Siena per il compleanno blindato della pop-star
A Trani il ricordo di Pino Daniele a "Cinema Fuori Museo" Eventi e cultura A Trani il ricordo di Pino Daniele a "Cinema Fuori Museo" Il 22 agosto in proiezione il docufilm del regista Marco Spagnoli
Trani si racconta tra le foto di Berengo Gardin e il jazz di Domenico Cartago Eventi e cultura Trani si racconta tra le foto di Berengo Gardin e il jazz di Domenico Cartago Memorie e suoni profondi celebrano la bellezza del sud
Filippo Graziani celebra il padre Ivan a Trani con "Ottanta" Eventi e cultura Filippo Graziani celebra il padre Ivan a Trani con "Ottanta" Domenica 17 agosto, unica data in Puglia, il concerto omaggio
1 Ferragosto Italiano 2025 a Trani: Largo Berlinguer diventa il palcoscenico dell’estate Eventi e cultura Ferragosto Italiano 2025 a Trani: Largo Berlinguer diventa il palcoscenico dell’estate Tre serate di spettacolo, musica e comicità
Serena Valluzzi e Paolo Scafarella: due eccellenze musicali tranesi in Brasile Speciale Serena Valluzzi e Paolo Scafarella: due eccellenze musicali tranesi in Brasile I due giovani musicisti tranesi e docenti di Conservatorio parlano della loro esperienza brasiliana e della II edizione del “Trani Classic Festival”
Eccellenze in musica, a Palazzo Beltrani la pianista ucraina Anna Habruk Eventi e cultura Eccellenze in musica, a Palazzo Beltrani la pianista ucraina Anna Habruk Un recital che trasforma il suono in colore e sentimento
Una città pronta a sognare: che entusiasmo per la presentazione della Soccer Trani
4 settembre 2025 Una città pronta a sognare: che entusiasmo per la presentazione della Soccer Trani
"Aperti X Ferie ", l'estate di Auser di Trani chiude tra gli applausi
4 settembre 2025 "Aperti X Ferie", l'estate di Auser di Trani chiude tra gli applausi
Tribunale, il tempo stringe
4 settembre 2025 Tribunale, il tempo stringe
Sapori di Puglia in festa a Trani
4 settembre 2025 Sapori di Puglia in festa a Trani
Articolo 97 lancia "Progetto Donna " a Trani
4 settembre 2025 Articolo 97 lancia "Progetto Donna" a Trani
Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza!
3 settembre 2025 Soccer Trani, l’attesa è finita: è il giorno di presentarsi alla cittadinanza!
1
Tragedia alla stazione di Trani: uomo muore investito da un treno
3 settembre 2025 Tragedia alla stazione di Trani: uomo muore investito da un treno
Discoverland in Corte: la musica si trasforma sotto il cielo di Trani
3 settembre 2025 Discoverland in Corte: la musica si trasforma sotto il cielo di Trani
Asl BT, annunciate le nuove misure per ridurre le liste d’attesa
3 settembre 2025 Asl BT, annunciate le nuove misure per ridurre le liste d’attesa
Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso
3 settembre 2025 Trani ricorda il generale Dalla Chiesa grazie all’impegno di Giovanni Paradiso
© 2001-2025 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.