Due ingegneri tranesi lanciano Ti Playlisto, la musica su misura che sfida gli algoritmi

In un'epoca in cui la musica viene sempre più spesso selezionata da algoritmi e intelligenze artificiali, IASolutions - il blog di un ingegnere informatico che ama sperimentare in diversi ambiti - e Sfide Musicali - la pagina dedicata al confronto tra canzoni che non passano mai di moda - presentano Ti Playlisto, un'iniziativa che unisce passione musicale e competenze tecnologiche per offrire playlist completamente personalizzate alla propria community.



Il progetto è stato presentato ufficialmente ieri sera durante una diretta social definita dagli organizzatori una "apericena in salsa digitale". Il pubblico ha potuto conoscere il progetto, fare domande e scoprire come funziona il servizio.



In un mondo sempre più dominato da software automatici e suggerimenti standardizzati, Ti Playlisto propone un approccio tailor-made, in controtendenza rispetto all'omologazione della programmazione delle radio e delle case discografiche. Ogni playlist è costruita con cura sartoriale, come un abito su misura, per accompagnare momenti specifici della giornata o occasioni particolari: una festa tra amici, un viaggio in macchina, una serata speciale.



Questo processo non è solo creativo, ma anche uno scambio tra chi crea e chi riceve la playlist: dalle richieste e dall'esperienza dei creatori e della community possono emergere vere e proprie "chicche", brani ormai persi in radio ma ancora capaci di evocare emozioni, ricordi e frammenti di vita personale.



Le playlist vengono distribuite esclusivamente in formato digitale, tramite piattaforme come Spotify o YouTube. Per richiedere la propria, basta compilare il Google Form dedicato, indicando gusti, generi preferiti e occasioni, oppure lasciando che sia il team a scegliere il nome e l'anima della colonna sonora.



Ti Playlisto rappresenta così un incontro genuino tra musica, creatività e tecnologia, dimostrando che la musica è più viva e coinvolgente quando nasce dal cuore delle persone.



Per maggiori informazioni è possibile contattare e seguire le pagine social IASolutions e Sfide Musicali.