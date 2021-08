Due palestre scolastiche di Trani ammesse ad un finanziamento ministeriale

È stata pubblicata la graduatoria provvisoria del bando del Ministero dell'istruzione per finanziare interventi di adeguamento e messa in sicurezza delle palestre scolastiche. «Dei nostri quattro progetti candidati, da graduatoria provvisoria, risultano nelle prime posizioni utili le palestre della Petronelli e del De Amicis con un importo finanziato da 350.000 euro ciascuna - dichiara il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro. Le altre due (Bovio e Beltrani) potrebbero rientrare se dovessero far scorrere la graduatoria con i fondi del PNRR. Nutriamo grande ottimismo in tal senso».