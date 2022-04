Due prestigiose esposizioni per festeggiare i sei anni del Polo Museale di Trani

à

La, anima del, ha deciso di trascorrere il suo sesto compleanno con la cittadinanza e con chi non ha ancora conosciuto il prezioso patrimonio del Museo Diocesano, del Museo della Macchina per Scrivere, della Sinagoga-Museo Sant'Anna e della Bibliotheca Orientalis.In vista di questo importante avvenimento, a partire dala Fondazione prevede due esposizioni prestigiose aventi come protagonista lo strumento di scrittura custodito all'interno del Polo Museale di Trani.Una mostra singolare ed unica d'arte e design dal titolo "Macchine ad Arte: quando l'unicità dell'arte incontra la serialità industriale" verrà inaugurata all'interno del Museo della macchina per scrivere, espressione del connubio tra ingegneria meccanica ed estrosità di grandi artisti internazionali. L'esposizione prevede oltre trentacinque opere scultoree, ovvero macchine per scrivere decorate e dipinte e una serie di opere pittoriche realizzate con tecniche diverse.I festeggiamenti continueranno con l'esposizione nella Corte del Museo dell'iconica "Olivetti Lettera 22 Tricolore" in occasione della Festa della Liberazione, lunedì 25 aprile, al fine di coinvolgere ulteriormente la cittadinanza con l'auspicio di rispolverare la storia, il design e soprattutto il romantico sentimento italiano.Una grande emozione per la Fondazione S.E.C.A. è poter condividere per il sesto anno l'inestimabile valore delle attività artistico-culturali che con impegno e passione propone alla collettività anno dopo anno.È un traguardo importante, ma anche un nuovo punto di partenza.La mostra sarà fruibile dal martedì alla domenica dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 19,00 (apertura straordinaria lunedì 25 aprile). L'ingresso sarà gratuito solo sabato 23 aprile.Le iniziative sono in collaborazione con Arcidiocesi Trani-Barletta-Bisceglie e Universo Salute Opera Don Uva. Si ricorda che per l'accesso sarnecessario rispettare tutte le disposizioni anti-Covid vigenti. Per informazioni: 0883.58.24.70 o info@fondazioneseca.it