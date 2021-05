E' arrivato "Lo sciame": si gira sul porto, e il sindaco sul set incontra il produttore

E' arrivato "lo sciame": ciak si gira per tre giorni sul porto di Trani, e l'intera zona è preclusa al traffico automobilistico per permettere di effettuare le riprese. Di buon ora questa mattina sono state delimitate le aree prescelte, con controlli ai varchi (nella foto quello fra via Tiepolo e via Statuti Marittimi) e deviazione del traffico su altri itinerari.E' molto probabile che nelle prossime ore il sindaco Amedeo Bottaro incontri il produttore ed il cast sul set delle riprese: come già anticipato nei giorni scorsi infatti, tutta la banchina del porto è diventata set per la serie The Swarm, diretta dal regista Alan Taylor e prodotta da Frank Doelger (Game of Thrones) per conto dell'emittente tedesca ZDF. Il progetto si basa sul romanzo scritto nel 2004 da Frank Schaetzing, tradotto in 25 lingue.The Swarm è un thriller ambientale globale ambientato in un giorno in cui anomalie e comportamenti innaturali negli animali marini stanno causando sconvolgimenti in tutto il mondo. Milioni di strani vermi appaiono improvvisamente sul fondo del Mare del Nord, perforando il loro metano ghiacciato, minacciando di destabilizzare l'intera piattaforma continentale. Sciami di mitili impediscono alle grandi navi di manovrare. Meduse tossiche, aragoste e balene iniziano ad attaccare gli esseri umani lungo le coste del mondo. Segue un gruppo globale di scienziati e militari che si uniscono per affrontare una delle più grandi sfide che l'umanità abbia mai affrontato.Per consentire le riprese di "The Swarm" il traffico è vietato su via Statuti Marittimi, via Banchina al porto nel tratto compreso tra piazza Tiepolo e largo Angelo Pastore ci sarà divieto di transito a veicoli e pedoni.Lo stesso divieto sarà in vigore anche su via Mario Pagano nel tratto che comprende Piazza Lambert -Via Beltrani – Piazza Mazzini – Piazza Marconi – Via Cambio -Via Dogana Vecchia – Via Rodunto – Via Romito e delimitato da: Via Sant'Agostino (esclusa) Via Carrettieri (esclusa).