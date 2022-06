E il "De Amicis" fa quaterna, per la quarta volta vincitore del Premio Federchimica

L'anno scolastico non poteva chiudersi in un modo migliore! Per la quarta volta gli alunni del 1°C.D. "De Amicis" sono saliti sul podio più alto del Premio Nazionale promosso da Federchimica Giovani.E ancora una volta i nostri ragazzi hanno sperimentato concretamente che l'impegno culturale e la competenza pagano, in senso metaforico ed anche in senso letterale. Il premio vinto, infatti, consiste nell'assegnazione alla scuola di un assegno economico pari a quasi 2.500,00 euro. Il "Premio Nazionale Giovani - Speciale Chimica e Sostenibilità 2021/2022 - Chimica di Base" è promosso da Federchimica, Federazione nazionale dell'industria chimica, in collaborazione con ilL'obiettivo del Premio è quello di contribuire a far appassionare i ragazzi alle scienze e alla chimica, nonché di supportare la didattica in senso innovativo, al fine di orientare sempre più gli studenti italiani verso lo studio delle STEM (Scienza, Tecnologia, Ingegneria, Matematica). Gli alunni vincitori frequentano le classi 2^F e 2^G della scuola primaria del "De Amicis" e sono stati guidati nello studio scientifico dalle docenti Monica Lauro e Roberta Pignatelli, ormai veterane del premio e sempre più brave nel tracciare i binari fondamentali sui quali far camminare i percorsi scientifici dei loro alunni.Le classi hanno conquistato il 1° premio del concorso nazionale realizzando un progetto relativo al perossido di idrogeno, comunemente detto acqua ossigenata. Gli studenti si sono approcciati allo studio di una disciplina che apparentemente sembra distante da loro, ma in realtà apre le porte ad un mondo affascinante e stimolante. La curiosità e l'entusiasmo dimostrati dagli alunni, che si sono trasformati in piccoli chimici, hanno permesso ai bambini di scoprire quanto la chimica sia presente nel quotidiano e quanto sia indispensabile per la nostra vita.La cerimonia di premiazione si svolgerà il 28 ottobre 2022 nel Palazzo Ducale di Genova, nell'ambito del "Festival della Scienza". I 2.500 euro del premio saranno utilizzati dalla scuola per l'acquisto di materiale tecnologico e scientifico sofisticato, che sarà a disposizione nel prossimo anno scolastico per gli alunni delle classi vincitrici e per tutti i compagni della scuola. L'auspicio è di continuare a sviluppare, ogni anno sempre di più ed a livelli sempre più alti, le competenze degli studenti del "De Amicis".