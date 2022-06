E' una promessa d'amore": Stefania Bucci presenta le sue poesie

Un libro "Come un girasole in un campo di papaveri", la presentazione sabato davanti alla libreria Luna di Sabbia

La giovane tranese Stefania Bucci presenta il suo primo libro " E' una promessa d'amore" l'11 giugno alle ore 19.00 negli spazi antistanti la libreria Luna di Sabbia - per la rassegna " Voci di Puglia" .L'autrice sarà intervistata da Stefania De Toma."Un girasole in un campo di rose sse", ama definire questa prima esperienza letteraria esperienza l'autrice, maestra di vinyasa yoga e yoga bodyfly con amaca nel centro olistico di cui è titolare e nel quale esercita trattamenti di medicina olistica e Reiki ."E' una promessa d'amore" è una raccolta di poesie, di emozioni cucite tra parole ,versi e capoversi dove rimane fedele a se stessa e al suo sentire.Come dice Daisaku Ikeda: "la realtà è che l'amore ideale è possibile solo tra due persone mature, indipendenti e sincere. Perciò è essenziale che decidiate per prima cosa di migliorare voi stessi."L'autrice parla della cura di noi stessi, dei nostri sentimenti e della gentilezza nei confronti del "sentire" degli altri. Come scrive nel suo libro "l'amore non rende fragili, l'amore rende sensibili".Stefania Bucci lancia un messaggio con il suo libro: "Miglioratevi continuamente, siate felici e sensibilizzatevi alla vita, all'amore e al mondo".