Edilizia, a partire da oggi possibilità d'invio telematico delle pratiche

Il Dirigente dell'Area Urbanistica, Francesco Gianferrini, comunica che dall'1 agosto e fino al 30 settembre è determinato un periodo transitorio in cui è possibile presentare le diverse istanze in maniera edilizia sia in modalità telematica (iscrivendosi al portale http://suedi.cloud/trani/ ) che in modalità cartacea depositando l'istanza unitamente agli elaborati tecnici presso l'ufficio protocollo dell'Ente.Si precisa che le istanze presentate, al fine di evitare inutili duplicazioni, dovranno essere inviate utilizzando solo una delle modalità su indicate.Dall'1 ottobre per la presentazione delle istanze si dovrà utilizzare solo ed esclusivamente la modalità telematica.