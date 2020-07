Edilizia, attivato un portale per la presentazione telematica delle pratiche

Terminata la fase di test interno condotto con l'ausilio di tecnici professionisti indicati dagli Ordini professionali, si comunica che giovedì 9 luglio alle ore 15 è in programma la presentazione ufficiale, mediante modalità webinair, del SUEDI, il portale digitale per inoltro in modalità telematica delle pratiche edilizie presso il SUE del Comune di Trani.Nel corso dell'evento sarà presentato il portale web (già accessibile al seguente indirizzo, http://www.suedi.cloud/trani/ ), mediante il quale sarà possibile presentare, già dalle prossime settimane, le istanze riguardanti le richieste di autorizzazioni in materia edilizia. Nell'occasione saranno illustrate, oltre alle modalità di inserimento delle diverse istanze (SCIA - CILA - PdC ed altro), anche le normative vigenti in materia di processi di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione.I singoli Ordini professionali potranno disporre il riconoscimento di eventuali crediti formativi ai professionisti che seguiranno l'evento, al quale ci si dovrà preventivamente iscrivere mediante registrazione su apposita piattaforma all'indirizzo www.suedi/iscrizione/iscrizione.apx entro mercoledì 8 luglio.Per informazioni o contatti: 0883.581242.