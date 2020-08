Elezioni 2020, in 578 per diventare consigliere comunale

Presentate 20 liste. 6 per Laurora, 1 per Branà, 4 per Palumbo e 9 per Bottaro

20 liste e 578 candidati. Sono questi i numeri a chiusura della presentazione delle liste e delle candidature per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale di Trani, in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre 2020.Vediamole nel dettaglio. Il candidato sindaco Tommaso Laurora si presenta con sei liste: Italia in Comune (32 candidati), Italia Viva con si ai giovani (24 candidati), La Trani che vogliamo (29 candidati), Tommaso Laurora sindaco (32 candidati), Trani Decide (32 candidati) e Trani Vera (32 candidati) per un totale di 181 candidati.Il candidato sindaco Vito Branà è l'unico a presentarsi con una sola lista, Movimento 5 Stelle con 26 candidati.Quattro liste per il candidato di centrodestra, Filiberto Palumbo: Filiberto Palumbo sindaco (25 candidati), Forza Italia (24 candidati), Fratelli d'Italia (24) e Lega Salvini Puglia (29 candidati) per un totale di 102 candidati.Nove liste per il candidato sindaco di centrosinistra Amedeo Bottaro: Bottaro sindaco (30 candidati), Con Emiliano (32 candidati), Partito democratico (32 candidati), Popolari con Bottaro Sindaco (24), Prima di Tutto Trani (32 candidati), Puglia Verde Solidale (25 candidati), Solo Con Trani Futura (32), Sud al centro (30 candidati) e Trani Sociale (32 candidati), per un totale di 269 candidati.