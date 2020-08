Elezioni comunali, un aspirante consigliere del Pd non ammesso in lista

Scende a 577 il numero dei consiglieri in corsa per le elezioni del 20 e 21 settembre

È sceso a 577 il numero di aspiranti consiglieri comunali in occasione delle prossime consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre. Un candidato del Pd, Cristian Bufo, non è stato ammesso per l'assenza di un certificato idoneo per l'accettazione in lista.La decisione è stata accolta dal segretario del partito cittadino, Ferdinando Riccio, che ha dichiarato di essere sereno sul raggiungimento dei consensi nonostante un candidato in meno.