Elezioni politiche, Pd: «L'unica forza in campo che può portare un avanzamento dei diritti civili e sociali»

Quella di Meloni, Salvini e Berlusconi è una proposta vecchia, che ha già governato l'Italia e l'ha portata alla crisi finanziaria del 2011, che ha costretto gli italiani a difficoltà e sacrifici. La loro è una retorica che divide il Paese, una proposta di governo che porterebbe all'aumento delle disuguaglianze sociali e all'indebolimento del welfare, a beneficio della sanità privata e della scuola privata. E' una destra antiscientifica che ha sempre negato il cambiamento climatico e che con le sue ricette nazionaliste è inadeguata ad affrontare le sfide del nostro tempo, come ad esempio la pandemia o i problemi ambientali.



Il Partito Democratico è l'unica forza in campo che può portare ad un avanzamento dei diritti civili e sociali, che ha nel suo programma la tutela del lavoro, l'approvazione del salario minimo e l'abolizione degli stage gratuiti; il PD è l'unica forza che ha proposto soluzioni concrete per contrastare il caro bollette e che potrà costruire in Europa le alleanze necessarie perché le emergenze vengano risolte con la solidarietà tra i paesi e non isolandoci, come vorrebbe la destra. Ascoltiamo e comprendiamo le difficoltà e i dubbi che condurrebbero all'astensione ma riteniamo che si sottovaluti il rischio che si sta correndo di portare indietro le lancette dell'orologio, ad un arretramento sul piano dei diritti civili e sociali.



Anche per questo, perché tutti superino ogni titubanza e per guardare al futuro, abbiamo messo in campo una squadra di candidati onesti e ciascuno con una storia personale di impegno civile e politico a servizio della comunità del nostro territorio, che vi invitiamo a sostenere votando Partito Democratico: Francesco Boccia, Raffaele Piemontese, Debora Ciliento, Giovanni Vurchio, Sabino Zinni, Shady Alizadeh e Domenico Lomelo.

A poche ore dal termine della campagna elettorale, invitiamo tutti a riflettere sull'importanza del voto, in particolare in questa occasione, in cui ci troviamo di fronte ad una destra che vuol farci fare un tuffo nel passato.La destra della Lega (che è ancora la Lega del nord) e di Fratelli d'Italia (cha ha ancora la fiamma tricolore nel simbolo), non offre soluzioni ai problemi ma solo una propaganda di odio con cui colpevolizza i più deboli, variabili a seconda del momento: i meridionali, gli immigrati, gli omosessuali, le donne.