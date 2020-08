Emergenza Covid, il Comune di Trani alla ricerca di scuole in affitto

Tralasciando le condizioni e soprattutto le vicende strutturali e politiche delle strutture scolastiche ormai chiuse, "De Bello" e "Papa Giovanni XXIII", ora l'appello viene dal Comune di Trani, in cerca di nuovi spazi scolastici a causa dell'emergenza Covid. Infatti nella determinazione dirigenziale n.174 dell'Area Lavori pubblici, si legge appunto che " a seguito dell'emergenza sanitaria covid-19, è intendimento del Comune di Trani effettuare una ricognizione, sul territorio comunale, al fine di verificare la sussistenza di uno o più immobili da acquisire in locazione passiva, da adibire temporaneamente ad uso scolastico per l'a.s.2020/2021, in considerazione dell'Avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione n. 27189 del 19.08.2020".L'avviso pubblico del Ministero dell'Istruzione prevede infatti l'assegnazione di risorse agli enti locali titolari delle competenze relative all'edilizia scolastica per l'avvio dell'anno scolastico 2020/2021 per le seguenti finalità: affitto di strutture e di immobili; noleggio di strutture modulari temporanee ad uso didattico; acquisto di strutture modulari temporanee ad uso didattico; spese derivanti dalla conduzione degli spazi e del loro adattamento alle esigenze didattiche; oltre ad eventuali ulteriori importi necessari per fabbisogni non soddisfatti al momento (tra cui rientra anche il trasloco, trasporto e deposito di arredi.Per questo è stata avviata una indagine di mercato, un "avviso pubblico esplorativo" tenendo conto, in base agli eventuali fabbisogni, di un quadro economico di spesa così suddiviso: "Locazione di strutture/immobili 156.000,00; Spese derivanti dalla conduzione degli spazi 44.850,00; Spese per trasloco/deposito di arredi 11.000,00; Somme a disposizione dell'Amministrazione E Spese generali 5.000,00; Imprevisti 10.863,00 G Aliquote IVA 22% su E 12.287,00 TOTALE 240.000,00". Le scuole dovrebbero iniziare fra una ventina di giorni. Occhio al calendario, e alle distanze. Di tempo e di spazio.