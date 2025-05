Emergenza sangue 0 negativo a Trani, l’appello dell'Avis

L'Avis Trani OdV ha lanciato un appello urgente: c'è bisogno immediato di sangue del gruppo 0 negativo, uno dei più rari ma fondamentali per salvare vite in situazioni di emergenza.Attraverso un post pubblicato sui social, l'associazione ha invitato tutti i cittadini con questo gruppo sanguigno a recarsi presso l'unità di raccolta fissa in Corso Alcide De Gasperi per effettuare una donazione. "Ogni giorno ci sono persone che aspettano trasfusioni salvavita. Il tuo dono può davvero fare la differenza", si legge nel messaggio, corredato da un accorato invito a non restare indifferenti.Il gruppo 0 negativo è particolarmente prezioso perché può essere donato a chiunque in situazioni di urgenza, ma può essere ricevuto solo da persone con lo stesso gruppo. Per questo, anche una sola donazione può risultare decisiva.L'Avis ricorda che donare sangue è semplice, sicuro e incredibilmente importante. "Il sangue non si può creare in laboratorio – si legge nel post – oggi più che mai, abbiamo bisogno di te". Chiunque desideri rispondere a questo appello può contattare direttamente l'AVIS Trani o recarsi di persona alla sede per contribuire a salvare vite.