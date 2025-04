Emozione pura per il concerto "Suoni della Passione" alla Chiesa di Santa Teresa a Trani

Powered by

Social Video 2 minuti "Suoni della Passione" Chiesa di Santa Teresa - Trani

Ancora una volta bisogna dire grazie alla sensibilità dell'se anche quest'annoi tranesi hanno potuto immergersi nell'atmosfera della prossima, presenziando al concerto "Suoni della Passione" dell'Orchestra di Fiati "P. Mascagni", bravissimi tutti, diretta alla grande, dal M°Al tradizionale concerto ha fatto da cornice la suggestivae l'intronizzata icona della SS. Addolorata che quest'anno riveste i panni originali di fine '800, ritornati all' antico splendore grazie ad un restauro certosino delle vesti.Il concerto "Suoni della Passione" era uno degli appuntamenti più attesi dalla tradizione cittadina: emozioni palpabili già dalle prime note che hanno rimandato ad una spiritualità che è fede viva e cultura popolare. Il programma musicale eseguito prevedeva un repertorio di marce funebri e composizioni tradizionali legate al tema della Passione, marce che tuttavia sono vere e proprie opere e definirle soltanto marce funebri sarebbe davvero riduttivo.Ogni nota eseguita stasera , nella mente dei devoti, era un passo processionale al quale si veniva rimandati da un repertorio, eseguito nel concerto, che ha contemplato anche autori tranesi come Francesco Carrozza e G.B. Travisani, che segnano particolari momenti della tanto attesa processione penitenziale dellaA conclusione del concerto l'esecuzione della marcia che viene comunemente chiamata nel mondo bandistico "Cirenei" dal nome del suo autore. Questa marcia, intitolata "Requiescat in Pace" è la marcia che conclude di fatto il corteo processionale della Madonna Addolorata al rientro presso la chiesa di Santa Teresa ed è una composizione che con le sue note, le dinamiche e squilli degli ottoni, emoziona particolarmente i fedeli e devoti della Madonna.