Rotary Club Trani
Rotary Club Trani
Associazioni

"End Polio Now": oggi il Rotary Trani scende in piazza per la battaglia finale

Domenica 26 ottobre un gazebo in centro per la Giornata Mondiale, un impegno non solo simbolico

Trani - domenica 26 ottobre 2025
A volte, nel dare per scontata la nostra salute, dimentichiamo le battaglie vinte per ottenerla. La poliomielite è una di queste: una malattia devastante che la nostra generazione, grazie ai vaccini, ha quasi cancellato dalla memoria. Ma "quasi" è la parola chiave. La battaglia per eradicare totalmente questa piaga non è ancora finita, e l'impegno per non vanificare decenni di sforzi deve essere costante. È questo il senso profondo dell'iniziativa del Rotary Club di Trani, che domenica 26 ottobre, in occasione della Giornata Mondiale contro la Polio, scende in piazza con un gazebo informativo e di raccolta fondi. L'appuntamento è dalle 9:00 alle 13:00, all'angolo tra via Mario Pagano e via San Giorgio.

Un impegno globale nato in Italia
Quello del Rotary non è un gesto estemporaneo, ma la continuazione di una missione globale che ha cambiato la storia della salute pubblica. È importante ricordare che il Rotary International è stato tra i fondatori dell'iniziativa mondiale per l'eradicazione della polio. Tutto iniziò nel 1979, su iniziativa di un medico rotariano italiano, con un primo progetto per vaccinare i bambini nelle Filippine. Da quel momento, lo sforzo è diventato planetario: i soci Rotary nel mondo hanno contribuito con oltre 2,1 miliardi di dollari e un numero incalcolabile di ore di volontariato, permettendo di proteggere quasi 3 miliardi di bambini in 122 Paesi. Il risultato? I casi di polio sono stati ridotti del 99,9%.

Perché la battaglia non è ancora vinta
Se la polio è quasi scomparsa, perché continuare a raccogliere fondi? La risposta è semplice: la malattia rimane endemica in due soli Paesi, Afghanistan e Pakistan, dove le difficoltà logistiche e geopolitiche rendono complesse le vaccinazioni diffuse.

L'impegno del Rotary, sostenuto da partner cruciali come la Bill & Melinda Gates Foundation, serve a finanziare "l'ultimo miglio" e, soprattutto, a mantenere alta la sorveglianza e l'immunità in tutti gli altri Paesi del mondo. Il rischio di un ritorno è drammatico: gli esperti stimano che se gli sforzi globali si fermassero oggi, entro dieci anni la poliomielite potrebbe tornare a paralizzare fino a 200.000 bambini ogni anno.

Il gazebo di domenica a Trani non è, quindi, solo un atto di beneficenza. È un gesto di responsabilità globale. È il contributo della nostra comunità per chiudere definitivamente i conti con questa malattia e per garantire che nessuna famiglia debba più temerla.
  • Rotary Club
Altri contenuti a tema
Prevenzione cardiologica con Rotary Educational in biblioteca “G.Bovio” a Trani Eventi e cultura Prevenzione cardiologica con Rotary Educational in biblioteca “G.Bovio” a Trani Il primo appuntamento del programma Rotary Educational con la cittadinanza e gli studenti ha ottenuto riscontro positivo
Rotary Educational: domani in biblioteca a Trani si parlerà di rischio cardiologico Eventi e cultura Rotary Educational: domani in biblioteca a Trani si parlerà di rischio cardiologico L’iniziativa del Rotary Club di Trani, sotto la presidenza del dott. Giuseppe Papagno, è stata organizzata in collaborazione con il Comune di Trani
Trani si tinge di rosa: domenica 19 ottobre la passeggiata LILT per la prevenzione Trani si tinge di rosa: domenica 19 ottobre la passeggiata LILT per la prevenzione Un'onda di solidarietà sul lungomare per sostenere la lotta contro il tumore al seno. Appuntamento in Piazza Plebiscito alle 8:30
Il Rotary Club Trani si prepara per la tradizionale visita del Governatore Distruttale Il Rotary Club Trani si prepara per la tradizionale visita del Governatore Distruttale Il governatore per l'anno 2025 2026, il dottor Antonio Bellisario Braia, e atteso per venerdì 17 ottobre in città
62^ Festa della scuola: il liceo “V.Vecchi” di Trani ha ospitato l’evento Scuola e Lavoro 62^ Festa della scuola: il liceo “V.Vecchi” di Trani ha ospitato l’evento La tradizionale festa ha visto la premiazione degli studenti più meritevoli della provincia da parte del Rotary club di Trani
La baia del pescatore a Trani tra inclusione e divertimento La baia del pescatore a Trani tra inclusione e divertimento Si è tenuto ieri pomeriggio il service del Rotary Club di Trani in collaborazione con l'associazione “Time Aut”
1 Rotaract Club di Trani: Adriana Fabrizio nuova presidente per l’anno 2025 – 2026 Rotaract Club di Trani: Adriana Fabrizio nuova presidente per l’anno 2025 – 2026 Il 26 agosto lo scambio di consegne tra il Presidente uscente Lorenzo Casafina allo Sporting Club di Trani
Rotary Club Trani: passaggio di consegne e prospettive future Rotary Club Trani: passaggio di consegne e prospettive future Sabino Fortunato cede il testimone a Giuseppe Papagno, tra bilanci positivi e nuovi impegni nel segno dell'unità e del servizio
"Stai Serena! " a Trani i giovani a confronto sul benessere psicologico
26 ottobre 2025 "Stai Serena!" a Trani i giovani a confronto sul benessere psicologico
A "Tu si que vales " Mimmo Nuzzolese da Trani conquista e diverte da "ballerino trasformista "
25 ottobre 2025 A "Tu si que vales" Mimmo Nuzzolese da Trani conquista e diverte da "ballerino trasformista"
Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica
25 ottobre 2025 Torna l’ora solare: lancette indietro di un’ora nella notte tra sabato e domenica
La consigliera Irene Cornacchia lascia il Partito Democratico: "Ora sono indipendente "
25 ottobre 2025 La consigliera Irene Cornacchia lascia il Partito Democratico: "Ora sono indipendente"
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro
25 ottobre 2025 Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Decaro
Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Lobuono
25 ottobre 2025 Elezioni Regionali 2025, i candidati BAT a sostegno di Lobuono
Soccer Trani-San Marco, Moscelli: «Partita affascinante. Classifica? È ancora presto»
25 ottobre 2025 Soccer Trani-San Marco, Moscelli: «Partita affascinante. Classifica? È ancora presto»
ConTeStoLab, una giornata tra gli agrumi per famiglie e ragazzi con disabilità
25 ottobre 2025 ConTeStoLab, una giornata tra gli agrumi per famiglie e ragazzi con disabilità
Successo per l'apertura di "Venerdì a Teatro ": Eduardo De Filippo emoziona Trani
25 ottobre 2025 Successo per l'apertura di "Venerdì a Teatro": Eduardo De Filippo emoziona Trani
41
Elezioni Regionali, il Comune di Trani cerca scrutatori e presidenti di seggio
25 ottobre 2025 Elezioni Regionali, il Comune di Trani cerca scrutatori e presidenti di seggio
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.